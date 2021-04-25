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Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 25 Nisan 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 20:05
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa UzunyılmazFox TvDiziKefaret
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