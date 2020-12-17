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Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi Kefaret, oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil ediyor. Pazar akşamlarının sevilen dizisi Kefaret, Mustafa Uzunyılmaz'ı dahil etti. Deneyimli oyuncunun nasıl bir karaktere bürüneceği ise merak içerisinde bekleniyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:35
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz hakkında bilgiler
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Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!



Son Güncelleme: 17.12.2020 20:35
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Anahtar Kelimeler:
KefaretDiziFox TvMustafa Uzunyılmaz
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