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Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz doğum tarihi

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz doğum tarihi haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 20 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 20:05
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz doğum tarihi
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Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!



Son Güncelleme: 20.12.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa UzunyılmazFox TvDiziKefaret
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