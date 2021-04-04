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Kefaret dizisi Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Kefaret dizisi Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 4 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Kefaret dizisi Remzi karakterini kim canlandırıyor? hakkında merak edilen güncel bilgileri 4 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 20:05
Kefaret dizisi Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
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Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa UzunyılmazFox TvDiziKefaret
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