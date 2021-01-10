Kefaret dizisi Remzi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mustafa Uzunyılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!