Kefaret dizisi oyuncuları ve karakterleri kimdir? Kefaret dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisi 12.bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Zülfü Livaneli’nin ‘Konstantiniyye Oteli’ kitabından uyarlanan dizide birbirinden ünlü birçok oyuncu yer alıyor.

Kefaret dizisi konusu

Öğretmen Zeynel, beş yıl önce iki çocuğu ve doktor kocası ile yeni tayin oldukları eve taşınır. Beş yıl içerisinde tüm hayatı değişen ve her şeyini kaybeden Zeynep’e, Sinan Komiser yardım eder. Sinan Zeynep’e aşıktır ve bu aşkı yüzünden işini kaybeder. Zeynep, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için Sinan ile birlikte yola çıkar…

Kefaret dizisi oyuncu kadrosu

Nurgül Yeşilçay (Zeynep Gökmen Çınarlı)

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan oyuncu, 2011 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Üniversiteye devam ederken ‘İkinci Bahar’ dizisinde ‘Gülsüm’ karakterini canlandırarak birçok kitle tarafından tanındı. 2002 yılında Özcan Deniz ile birlikte rol aldığı ‘Asmalı Konak’ dizisiyle asıl çıkışını yaptı ve daha sonra Asmalı Konak – Hayat filminde rol aldı. Cem Özer ile 2004 yılında evlendi ve 2005 yılında oğlu Osman Nejat’ı kucağına aldı. 2011 yılında Cem Özer’den boşanan oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı.

Mert Fırat (Sinan Demir)

Mert Fırat, 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Kariyerinde çeşitli sinema filmi ve dizilerde kendini gösteren oyuncu, 2000 yılında ‘Bizim Evin Halleri’ dizisiyle ilk televizyon deneyimini yaşadı. Binbir Gece dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Tiyatro kariyerine daha çok yoğunlaşan oyuncu, 2018 yılında İdil Fırat ile hayatını birleştirdi.

Yurdaer Okur (Ahmet Çınar)

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında Rize’de dünyaya geldi. Bafra Lisesi’ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü kazandı. Üç yıl okuduktan sonra işletmenin kendisine uygun olmadığını anlayarak 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı. Daha sonra da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1999 yılında yolu Genco Erkal ile kesişen Okur, Dostlar Tiyatrosuna katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı.2000 yılından bu yana birçok tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer aldı.

Özge Özacar (Meltem Serez)

Özge Özacar, 20 Kasım 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan oyuncu, oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayınlanan Küçük Tatlı Yalancılar dizisiyle başladı. Star TV’de yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde de rol alan oyuncu, şimdilerde Kefaret dizisinde oynamaktadır.

Ege Kökenli (Nil Anıl)

Ege Kökenli, 1993 yılında Kırklareli’nde doğdu. 27 yaşındaki oyuncu Saint Joseph Fransız Lisesi’nde eğitim görmek için İstanbul’a taşındı. Lisenin tiyatro ekibinde 5 yıl yer aldı. Üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi’nde konservatuar eğitimi alarak tamamladı. İlk ekran deneyimini 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım adlı çocuk dizisiyle yaşadı. Çalıkuşu, Yahşi Cazibe, Güneşin Kızları ve Benim Tatlı Yalanım gibi yapımlarda rol aldı.

Tolga Güleç (Zeki Köse)

Tolga Güleç, 20 Eylül 1981 yılında Hatay’da doğdu. Çukurova Üniversitesi’nde İşletme bölümünü kazanan Güleç, bölümü yarıda bırakarak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış ve Poyraz Karayel gibi dizilerde rol aldı.

Mine Kılıç (Arzu Kendir)

Mine Kılıç, 5 Kasım 1986 tarihinde Mersin’de doğdu. Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda oyunculuk ve Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfı’nda kamera önü oyunculuğu dersleri aldı. Kariyerine 2007 yılında yayınlanan Oyun Bitti adlı dizi ile başlayan Mine Kılıç, Al Yazmalım, Beni Böyle Sevi Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlar, 8.Gün ve Ağlama Anne dizilerinde rol aldı. Televiyon kariyerinin yanı sıra 2009 yapımı olan Büşra filminde başrol oynadı.

Ayşegül Cengiz (Münevver Demir)

Ayşegül Cengiz, 10 Aralık 1974’te Alanya’da dünyaya geldi. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitiren Cengiz, 2004 yılında Aile Hekimi uzmanı oldu. Üniversite eğitiminin devam ettiği dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu’nda 6 yıl çalışarak çeşitli oyunlarda rol aldı.

Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda 2 yıl oyunculuk ve sanat eğitimi aldı. 2006 yılında Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği ‘Evridike’nin Çığlığı’ adlı oyunda yönetmen yardımcılığı ve oyunculuk yaptı. 2012 yılında Şahika Tekand’ın İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelediği Beckett’in Play-Oyun adlı oyununda yönetmen yardımcılığı yaptı. 2014 yılında yine Tekand’ın yönettiği Gergedanlaşma 2.014 adlı oyunda yönetmen yardımcılığı ve oyunculuk görevi yaptı. başarılı oyuncu tiyatro çalışamlarına Studio Oyuncuları’nda devam etmektedir. Tiyatro kariyerinin yanı sıra birçok dizi ve filmde de rol almıştır.