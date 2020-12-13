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Kefaret dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Kefaret dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 13.12.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 19:41
Kefaret dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
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Kefaret dizisi Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 25 Film imzalı yapımın yönetmenliğini Mesude Erarslan üstlenirken, senaryosunu Mahinur Ergün kaleme alıyor. Zülfü Livaneli’nin yayınlamış olduğu dönemde büyük bir ilgi gören Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin bölümleri 130 dakika olarak belirlendi.

Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat’ın rol aldığı Kefaret dizisinin ilk bölümünün Ekim ayı içerisinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Kefaret dizisinin konusu ne?

Ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Zeynep'in hayatı bir anda değişir. Masalsı hayata sahip olan fakat Nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in hikayesi ekranlara taşınıyor. Tanıtımda Sinan Komiser ile Ahmet’in ormanda yaptıkları aramaların sonucunda neler yaşanacağı da araştırılmaya başlandı.

Kefaret dizisi oyuncu kadrosu

Nurgül Yeşilçay – Zeynep

Mert Fırat – Sinan Komiser

Yurdaer Okur – Ahmet

Özge Özacar

Mine Kılıç

Efe Deprem

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
KefaretFox Tv
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