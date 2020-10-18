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Kefaret dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Kefaret dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 18 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 03:46
Kefaret dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
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Fox TV’nin yeni dizisi Kefaret ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya deva ediyor. Son olarak dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Zeynep’i kimin canlandıracağı belli oldu. Deneyimli ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay Kefaret dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek.

Nurgül Yeşilçay Kimdir?


Nurgül Yeşilçay 1976 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan deneyimli oyuncu daha önce pek çok farklı yapımda yer almış, bu yapımlarda gösterdiği başarılı performanslar ile izleyicilerin beğendiği isimler arasına girmiştir. Son olarak güzel oyuncu Yeşilçay, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli isimli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinde boy gösterecek.

Yapılan açıklamalara göre Kefaret dizisinin çekimleri yakın bir tarihte İstanbul’da başlayacak. Yurdaer Okur ve Mert Fırat’ın da başrollerde olacağı dizide Nurgül Yeşilçay da Zeynep karakterini canlandıracak. Zeynep karakteri dizide özel bir okul kapsamında müzik öğretmenliği yapan ve aynı zamanda iki çocuğa annelik yapan bir karakter olacak karşımıza çıkacak.

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 03:46
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Anahtar Kelimeler:
Nurgül YeşilçayFox TvKefaret
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