Kefaret dizisi oyuncuları kimlerdir? Fox TV Kefaret dizisi konusu ve oyuncuları

Fox TV’nin yeni dizisi Kefaret ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya deva ediyor. Son olarak dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Zeynep’i kimin canlandıracağı belli oldu. Deneyimli ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay Kefaret dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek.
Nurgül Yeşilçay Kimdir?
Yapılan açıklamalara göre Kefaret dizisinin çekimleri yakın bir tarihte İstanbul’da başlayacak. Yurdaer Okur ve Mert Fırat’ın da başrollerde olacağı dizide Nurgül Yeşilçay da Zeynep karakterini canlandıracak. Zeynep karakteri dizide özel bir okul kapsamında müzik öğretmenliği yapan ve aynı zamanda iki çocuğa annelik yapan bir karakter olacak karşımıza çıkacak.
Son Güncelleme: 23.11.2020 19:52