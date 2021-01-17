İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Kefaret dizisi Nursel Polis kimdir? Gerçek adı nedir? Ezgi Dinçer hakkında bilgiler

Kefaret dizisindeki polis kim? Kefaret dizisindeki polis rolünü oynayan oyuncu kim? Ezgi Dinçer kimdir? Ezgi Dinçer nereli? Ezgi Dinçer oyunculuk eğitimini nerede aldı? Ezgi Dinçer hangi projelerde yer aldı? kefaret dizisi izleyicileri diziye yeni katılan polis rolünü canlandıran Ezgi Dinçer'in kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları araştırıyorlar.

17 Ocak 2021 Pazar 22:14
Kefaret dizisi Nursel Polis kimdir? Gerçek adı nedir? Ezgi Dinçer hakkında bilgiler
Takip Et:

Kefaret Dizisindeki Polisi Kim Oynuyor? Ezgi Dinçer Kimdir?

Fox TV ekranlarında Pazar akşamları ekrana gelen Kefaret dizisi oyuncu kadrosuna yeni oyuncuları dahil etmeye devam ediyor.

Kefaret dizisi her geçen gün başarısını ve performansını arttırarak gündem konusu olmaya devam ediyor. Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer paylaşıyor. Diziye son olarak Polis rolünde katılan oyuncu herkesin merakla araştırmasına neden oldu.

Kefaret dizisindeki polis rolünü canlandıran isim Ezgi Dinçer’dir. Herkes Ezgi Dinçer’in dizi sektöründe yeni mi yoksa daha önce başka projelerde yer alıp almadığı herkes tarafından merak ediliyor.

Ezgi Dinçer, Kefaret dizisine 8. Bölümde dahil oldu ve dizide ne kadar bir süre yer alacağı belli değildir. Fakat dizide fazla kalacağı tahmin edilmiyor.

Ezgi Dinçer Kimdir?

Ezgi Dinçer, Eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Henüz 20li yaşlarının başındadır. Kariyerine Kefaret dizisiyle başlamıştır.  Öncesinde sahne deneyimi bulunmaktadır. Rol aldığı tiyatro oyunu Böyledir Bizim Sevdamız oyunudur.

Kefaret dizisinin son bölümünde, Ahmet artık Zeynep’in ondan Sude’yi sakladığını öğrenmiştir. Bundan sonra Sude için de Zeynep için de her şey daha zor olacaktır. Ahmet Sude’nin kendi kızları olmadıkları yönünde imalarda bulundukça bu Zeynep’in moralini bozmaktadır. Sinan ise Sarp kod adıyla başlattığı operasyonda başarılı polis memuru Nursel ile birlikte hareket edecek ve amacına ulaşabilecek mi herkes merak ediyor.



Son Güncelleme: 17.01.2021 22:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kefaret PolisKefaret Ezgi DinçerKefaret Yeni OyuncuFox TvDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hadise'den, O Ses Türkiye Rap jüriliğine gelen eleştirilere yanıt!
Hadise'den, O Ses Türkiye Rap jüriliğine gelen eleştirilere yanıt!
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Nursel Polis kimdir? Gerçek adı nedir? Ezgi Dinçer hakkında bilgiler
Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama nasıl yapılır?
Survivor Avantaj oyununu nedir, ne demek? Avantaj oyunu kazanınca ne oluyor?
Kefaret izlendi mi? Dizi tutar mı? Kefaret dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında?
TRT 1 canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek oyuncuları ve konusu
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Ocak KYK burs yatma tarihleri
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?
Kuzey Yıldızı yeni sezonda devam edecek mi, 2 sezon olacak mı?
Babil Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Gürberk Polat hakkında bilgiler
Renault Megane almak isteyenlere özel kampanya duyuruldu!
Evde Cuma namazı kılınır mı? Cemaat olmak için kaç kişi gerekli?
Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol'a geri dönecek mi? Beyaz TV'den ROK kararı
Arıza Seda kimdir? Eda Şölenci gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Survivor Ekstra Sema Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
Askerde nüfus cüzdanı ve ehliyet kullanılıyor mu?
Kefaret dizi oyuncusu Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz hakkında bilgiler
FOX TV Savaşçı yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Savaşçı 5. sezon ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.