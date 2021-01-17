Kefaret dizisi Nursel Polis kimdir? Gerçek adı nedir? Ezgi Dinçer hakkında bilgiler

Kefaret Dizisindeki Polisi Kim Oynuyor? Ezgi Dinçer Kimdir?

Fox TV ekranlarında Pazar akşamları ekrana gelen Kefaret dizisi oyuncu kadrosuna yeni oyuncuları dahil etmeye devam ediyor.

Kefaret dizisi her geçen gün başarısını ve performansını arttırarak gündem konusu olmaya devam ediyor. Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer paylaşıyor. Diziye son olarak Polis rolünde katılan oyuncu herkesin merakla araştırmasına neden oldu.

Kefaret dizisindeki polis rolünü canlandıran isim Ezgi Dinçer’dir. Herkes Ezgi Dinçer’in dizi sektöründe yeni mi yoksa daha önce başka projelerde yer alıp almadığı herkes tarafından merak ediliyor.

Ezgi Dinçer, Kefaret dizisine 8. Bölümde dahil oldu ve dizide ne kadar bir süre yer alacağı belli değildir. Fakat dizide fazla kalacağı tahmin edilmiyor.

Ezgi Dinçer Kimdir?

Ezgi Dinçer, Eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Henüz 20li yaşlarının başındadır. Kariyerine Kefaret dizisiyle başlamıştır. Öncesinde sahne deneyimi bulunmaktadır. Rol aldığı tiyatro oyunu Böyledir Bizim Sevdamız oyunudur.

Kefaret dizisinin son bölümünde, Ahmet artık Zeynep’in ondan Sude’yi sakladığını öğrenmiştir. Bundan sonra Sude için de Zeynep için de her şey daha zor olacaktır. Ahmet Sude’nin kendi kızları olmadıkları yönünde imalarda bulundukça bu Zeynep’in moralini bozmaktadır. Sinan ise Sarp kod adıyla başlattığı operasyonda başarılı polis memuru Nursel ile birlikte hareket edecek ve amacına ulaşabilecek mi herkes merak ediyor.