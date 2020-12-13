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Kefaret dizisi nerede çekiliyor, konusu ve oyuncu kadrosu

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Kefaret ilk bölümleriyle beğenileri topladı. Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı yeni dizi Kefaret’in konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

13 Aralık 2020 Pazar 17:00
Kefaret dizisi nerede çekiliyor, konusu ve oyuncu kadrosu
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Kefaret ilk bölümüyle dikkatleri çekti. Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli adlı kitabından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Mesude Eraslan üstleniyor. Dizi farklı konusunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekmeyi başardı. Uzun süre sonra ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay’ın dizideki performansı da çok beğenildi. Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;

Zeynep Gökmen Çınarlı (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Demir (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Meltem Serez (Özge Özacar)

Nil Anıl (Ege Kökenli)

Arzu Kendir (Mine Kılıç)

Münevver Demir (Ayşegül Cengiz)

Zeki Köse (Tolga Güleç)

Kefaret konusu

Bir kasabanın lisesinde öğretmenlik yapan Zeynep doktor Ahmet ile evlidir. İki çocukları olan Zeynep ve Ahmet’in mutlu bir ailesi vardır. Ailenin mutluluğu küçük kızlarının ortadan kaybolmasıyla bozulur. Zeynep elindeki her şeyi kaybeder. İlerleyen yıllarda İstanbul’a atanan Zeynep, bu arada tanıştığı komiser Sinan sayesinde yaşama karı umudunu yeniden kazanır. Kızını bulabilmek için uğraşan Zeynep’in bu süreçte en büyük destekçisi Komiser Sinan olacaktır.

Dizinin çekimleri sırasında görülen göl ve orman manzaraları da dikkatlerden kaçmadı. Dizinin çekimleri genel olarak Sarıyer, Nişantaşı  gibi yerlerde gerçekleşirken, göl ve orman sahneleri de İstanbul’un doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde çekilmiştir.



Son Güncelleme: 13.12.2020 17:00
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Anahtar Kelimeler:
KefaretDizi
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