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Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizisinin çekildiği orman nerede?

Her hafta Pazar akşamı yeni bölümleri ile FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin nerede çekildiği merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur, Mert Fırat gibi yetenekli oyuncuların bulunduğu Kefaret dizisi nerede çekiliyor ?

07 Şubat 2021 Pazar 18:57
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizisinin çekildiği orman nerede?
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FOX TV’nin sevilen dizisi Kefaret yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Yayınlanan son fragmanda gösterilen mekanlar izleyici tarafından merak edildi. Peki Kefaret dizisi nerede çekiliyor?

Kefaret dizisi çekim yerleri

Dizinin fragmanında bulunan göl ile orman mekanları dikkat çekerken, Kefaret dizisi de birçok dizi gibi İstanbul’da çekiliyor. Göl ile orman mekanları İstanbul’un doğal ortamlarında bulunurken, şehir içinde yapılan çekimler de Sarıyer, Nişantaşı gibi semtlerde yapılıyor.

Orman neresi?

Kefaret dizisinde çekim yapılan Göl Orman, İstanbul’da bulunuyor.

Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlama?

Dizi, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanmıştır.

Dizinin konusu

Müzik öğretmeni olan Zeynep, 5 sene önce 2 küçük çocuğu ve doktor eşi Ahmet ile yeni tayin yerleri olan kasabada bulunan güzel evlerine taşınırken gelecek günlerinin de o yaz sabahında olduğu gibi muhteşem olacağına eminlerdi. Doğum gününde tek bir dilek diledi, sonra ki 5 yılda sahip olduğu her şeyi elinden gitti.

Sinan Komiser, Zeynep’e olan aşkından dolayı işini kaybetti fakat yine de aşkından vazgeçmedi. Zeynep ise kaybettiklerini yeniden kazanmak için son bir yola başvurdu. Sinan ve Zeynep bir araya gelerek inat ettiler ve her şeyi tekrardan geri aldılar. Tabii bir fazlasıyla!



Son Güncelleme: 07.02.2021 18:57
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KefaretDiziNeredeçekiliyor
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