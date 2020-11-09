Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Fox Tv Kefaret dizisi 1. bölüm yayın tarihi ve fragmanı

Fragmanlarıyla ilgi çeken yeni FOX TV ‘nin yeni dizisi Kefaret’in ne zaman yayınlanacağı netleşti!

25 Filmin yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Mesude Erarslan'ın oturduğu ve Mahinur Ergun'un yazdığı dizi, Pazar akşamları Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli ve Efe Deprem gibi oyuncuların bulunduğu dizi Pazar günleri ekranlarda olacak.

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli'nden uyarlanmış olan dizi; Daha önce masalsı bir hayat yaşayan ama aniden aldığı nefes dışında her şeyi kaybeden Zeynep'in (Nurgül Yeşilçay) hikayesini anlatıyor.

Kefaret dizisinin ilk bölümü 22 Kasım Pazar günü saat 20: 00'da FOX'ta başlayacak.