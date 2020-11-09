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Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Fox Tv Kefaret dizisi 1. bölüm yayın tarihi ve fragmanı

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kefaret dizisinin ekranlarda olacağı tarih açıklandı. Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan isimlerin kimler olduğu da merak konusu olmaktadır. Kefaret dizisinin yayına başlayacağı tarih hangi gündür? Hangi günler ekranlarda olacak?

09 Kasım 2020 Pazartesi 21:57
Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Fox Tv Kefaret dizisi 1. bölüm yayın tarihi ve fragmanı
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Fragmanlarıyla ilgi çeken yeni FOX TV ‘nin yeni dizisi Kefaret’in ne zaman yayınlanacağı netleşti!

25 Filmin yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Mesude Erarslan'ın oturduğu ve Mahinur Ergun'un yazdığı dizi, Pazar akşamları Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli ve Efe Deprem gibi oyuncuların bulunduğu dizi Pazar günleri ekranlarda olacak.  


Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli'nden uyarlanmış olan dizi; Daha önce masalsı bir hayat yaşayan ama aniden aldığı nefes dışında her şeyi kaybeden Zeynep'in (Nurgül Yeşilçay) hikayesini anlatıyor.

Kefaret dizisinin ilk bölümü 22 Kasım Pazar günü saat 20: 00'da FOX'ta başlayacak.



Son Güncelleme: 09.11.2020 21:57
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