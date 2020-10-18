Kefaret dizisi ne zaman başlayacak? Kefaret dizisinden yeni görüntüler geldi!

Fox TV’nin yeni dizisi Kefaret ilk bölümü için gün sayıyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği diziden yeni görüntüler yayınlandı.
25 Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Mesuda Erasrlan yer alırken dizinin senaryosunu Mahinur Ergun kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur yer alıyor. Dizide başrollerin yanı sıra Ege Kökenli, Tolga Güleç, Özge Özacar, Lavinya Ünlüer, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Özütok, Nihan Durukan, Ayşegül Cengiz gibi oyuncular yer alıyor.
Yeni dizi Kefaret çok yakında Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Son Güncelleme: 18.10.2020 15:24