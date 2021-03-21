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Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özge Özacar'ın biyografisi

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özge Özacar'ın biyografisi haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 21 Mart Pazar 19:26 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 19:26
Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özge Özacar'ın biyografisi
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FOX TV’nin fragmanlarıyla ses getiren yeni dizisi Kefaret 22 Kasım Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Meltem Serez’e de Özge Özacar hayat veriyor.

Kefaret Meltem kimdir?

Dizinin önemli isimlerinden biri olan Meltem Serez karakterini Özge Özacar canlandırmaktır. Güzel oyuncu 20 Kasım 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde tamamlayan Özacar, oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayınlanan ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisi ile başlamıştır. Daha sonra farklı yapımlarda yer alan oyuncu, son olarak Sevgili Geçmiş dizisinde rol almıştır.

Özge Özacar’ın rol aldığı yapımlar

Tatlı Küçük Yalancılar (2015)

Oyunbozan (2016)

Lise Devriyesi (2017)

Hababam Sınıfı Yeniden (2019)

Sevgili Geçmiş (2019)



Son Güncelleme: 21.03.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeltemKefaretözge özacar
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