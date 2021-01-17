İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan haberimize göz atarak, Kefaret dizisi Meltem kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 19:34
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler
Takip Et:

Kefaret Dizisinden Meltem:

Kefaret dizisinin kadrosunda yeni transferler devam etmekte. Yeni transferler ışığında katılan yeni karakterden biride Meltem’ dir. Dizinin konusunun ne olacağı ve diğer karakterler kadar merak uyandıran Meltem karakteri renkli gözleri ve güzelliği ile ön plandadır ve Kefaret adlı dizide Ahmet karakterinin hayat arkadaşı Zeynep’ i aldatmış olduğu karakterdir. Güzel karakteri ise Özge Özacar canladırmakta.

Özgecan Özacar:

1993 senesinin Kasım ayının 20’ sinde dünyaya İstanbul’ da gözlerini açmıştır. Güzel oyuncu 54 kilo ağırlığındadır ve 1, 64 uzunluğundadır. Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Tatlı Küçük Yalancılar(2015) adlı yapımdaki Müge karakteri ile gerçekleşmiş ve bayağı beğeni toplamıştır. Dizi projelerinin yanında Özgecan Özacan birçok sinema filmlerinde de yer almıştır. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ise @ozgeozacan’ dır.

Oyuncunun bulunduğu diğer dizi yapımları ise:

*Tatlı Küçük Yalancılar(2015) adlı yapımda Müge karakteri,

*Oyunbozan(2016) adlı yapımda Zeynep rolünde,

*Lise Devriyesi(2017) dizisinde Meltem karakterini canlandırmış,

*Sevgili Geçmiş(2019) adlı yapımda ise Azra karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 17.01.2021 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kefaret DizisiKefaret Dizisi|Kefaret Dizisi Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özge Özacar biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Arıza yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sağlık Bakanı Koca 17 Ocak 2021 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 17 Ocak 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Arıza dizisi Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk doğum tarihi
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Carrefour market 19 – 22 Temmuz 2019 hafta sonu indirimli ürünler kataloğu
Öğrencilere EBA için Vodafone Türk Telekom ve Turkcell ücretsiz internet kullanımı nasıl olur?
PTT Kargo takip ve barkod sorgulama - PTT kargo takip no ile PTT Yurt İçi ve Yurt Dışı kargo sorgulama
2020 AGİ ödemesi dahil asgari ücret maaş ödemeleri ne kadar oldu?
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Nurcan Çonkuroğlu hakkında bilgiler
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Emanet dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Çağlar Çorumlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Üniversitelerde akademisyen maaşları kaç TL'dir? 2021
Isparta askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yalazoğlu nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.