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Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar yaşı ve oynadığı diziler

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar yaşı ve oynadığı diziler hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Kefaret dizisi Meltem kimdir? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 07.02.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

07 Şubat 2021 Pazar 19:26
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar yaşı ve oynadığı diziler
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FOX TV’nin fragmanlarıyla ses getiren yeni dizisi Kefaret 22 Kasım Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Meltem Serez’e de Özge Özacar hayat veriyor.

Kefaret Meltem kimdir?

Dizinin önemli isimlerinden biri olan Meltem Serez karakterini Özge Özacar canlandırmaktır. Güzel oyuncu 20 Kasım 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde tamamlayan Özacar, oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayınlanan ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisi ile başlamıştır. Daha sonra farklı yapımlarda yer alan oyuncu, son olarak Sevgili Geçmiş dizisinde rol almıştır.

Özge Özacar’ın rol aldığı yapımlar

Tatlı Küçük Yalancılar (2015)

Oyunbozan (2016)

Lise Devriyesi (2017)

Hababam Sınıfı Yeniden (2019)

Sevgili Geçmiş (2019)



Son Güncelleme: 07.02.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeltemKefaretözge özacar
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