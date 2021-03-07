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Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özge Özacar kimdir?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özge Özacar kimdir? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mart 7 Pazar tarihli haberimizde Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 19:26
Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özge Özacar kimdir?
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FOX TV’nin fragmanlarıyla ses getiren yeni dizisi Kefaret 22 Kasım Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Meltem Serez’e de Özge Özacar hayat veriyor.

Kefaret Meltem kimdir?

Dizinin önemli isimlerinden biri olan Meltem Serez karakterini Özge Özacar canlandırmaktır. Güzel oyuncu 20 Kasım 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde tamamlayan Özacar, oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayınlanan ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisi ile başlamıştır. Daha sonra farklı yapımlarda yer alan oyuncu, son olarak Sevgili Geçmiş dizisinde rol almıştır.

Özge Özacar’ın rol aldığı yapımlar

Tatlı Küçük Yalancılar (2015)

Oyunbozan (2016)

Lise Devriyesi (2017)

Hababam Sınıfı Yeniden (2019)

Sevgili Geçmiş (2019)



Son Güncelleme: 07.03.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeltemKefaretözge özacar
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