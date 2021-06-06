İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...

Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede hakkında bilgiler

Birçok kişinin merak ettiği Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede hakkında bilgiler haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 6 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Kefaret dizisi Melis kimdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 20:10
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede hakkında bilgiler
Takip Et:
Önümüz günlerde 5’inci bölümü ile ekranlara gelecek olan, Fox TV’nin yeni sezon dizlerinden Kefaret dizisinde öne çıkan karakterlerden birisi Melis olmuştur. Dizide Can’ın kız arkadaşı olarak geçmekte olan Melis karakteri izleyiciler tarafından çokça merak edilmiştir. Bizde bu haberimizde size Melis hakkında detaylı bilgiler vereceğiz…

 

Kefaret dizisi Melis karakteri kim

Babasıyla beraber yaşamakta olan Melis, Zeynep’in oğlu Can’a karşı bir şeyler hissetmektedir. Can’da Melis’e karşı boş değildir. Can her bunaldığında Melis’in yanına gitmektedir, Melis’te canı sevdiğinden dolayı bu duruma bir şey demez. Henüz daha sevgili olmasalar da birbirlerini asla yalnız bırakmaz ve çok iyi anlaşırlar. İlerleyen günlerde belki Melis ve Can’ın ilişkisi gelişebilir.
 

 
Dizide ilk karşımıza çıktığından beri hem karakter özellikleriyle hem de güzelliğiyle birçok izleyicinin beğenisini kazanan Melis karakterini canlandıran oyuncunun adı Senay Dede’dir. 
 
 
 

Senay Dede

2005 senesinin Ağustos 20’sinde dünyaya İstanbul’da gelmiştir. Henüz çok ufakken oyunculuğa başlamıştır. Oyunculuktan başka manken ve modellikte yapmaktadır kendisi. İlk ekran deneyimi 2017 senesinde yer aldığı Ölene Kadar adlı dizi ile olmuştur. Senay Dede’nin menajerliğini Yusuf Güney Gün Menajerlik yapmaktadır.

 

 

Senay Dede hangi yapımlarda yer almıştır

 
• Ölene Kadar(2017),
 
• Bizim İçin Şampiyon(2018),
 
• Şahin Tepesi(2018),
 
Kefaret(2020).

 

 

Senay Dede sosyal medya kullanıyor mu?

Senay Dede instagram ve diğer sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Oyuncu bazen yer aldığı yapımlar ile ilgili paylaşımda bulunsa da çoğu zaman günlük yaşantısından kareleri paylaşmakta. Senay Dede’nin instagram hesabına bakıldığında kendisinin 6 adet gönderisi bulunuyor, 419 takipçi sayısı var. Kullanıcı adı ise “@senayydd” dir.
 

Son Güncelleme: 06.06.2021 20:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kefaret Dizisi Melis KimdirSenay Dede InstagramSenay DedeKefaret Dizisi MelisKefaret DizisiFox TV KefaretKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kahraman Babam dizisinin konusu ve oyuncuları
Kahraman Babam dizisinin konusu ve oyuncuları
Aşkım Bahardı filminin konusu nedir? Aşkım Bahardı oyuncu kadrosu
Aşkım Bahardı filminin konusu nedir? Aşkım Bahardı oyuncu kadrosu
Mahalle, TV'de İlk Kez Çarşamba 00.15'te FOX'ta!
Mahalle, TV'de İlk Kez Çarşamba 00.15'te FOX'ta!

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede hakkında bilgiler
Bugün hangi maçlar var, 6 Haziran 2021 Pazar kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Kefaret Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ege Kökenli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
WhatsApp Web QR kod çalışmıyor, ne yapabilirim?
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici inceleme ve kullanıcı yorumları
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Şekerbank güncel çiftçi kredisi faiz oranları Haziran 2021
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey doğum tarihi
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari'nin hayatı!
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu
Sağlık Bakanı Koca 6 Haziran 2021 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 6 Haziran 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Kefaret dizisi Arzu kimdir? Mine Kılıç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özge Özacar'ın biyografisi
Menajerimi Ara yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.