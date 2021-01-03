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Kefaret dizisi Melis kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Senay Dede kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Kefaret dizisi Melis kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Senay Dede kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni gelişmeler 3 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

03 Ocak 2021 Pazar 20:02
Kefaret dizisi Melis kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Senay Dede kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Önümüz günlerde 5’inci bölümü ile ekranlara gelecek olan, Fox TV’nin yeni sezon dizlerinden Kefaret dizisinde öne çıkan karakterlerden birisi Melis olmuştur. Dizide Can’ın kız arkadaşı olarak geçmekte olan Melis karakteri izleyiciler tarafından çokça merak edilmiştir. Bizde bu haberimizde size Melis hakkında detaylı bilgiler vereceğiz…

 

Kefaret dizisi Melis karakteri kim

Babasıyla beraber yaşamakta olan Melis, Zeynep’in oğlu Can’a karşı bir şeyler hissetmektedir. Can’da Melis’e karşı boş değildir. Can her bunaldığında Melis’in yanına gitmektedir, Melis’te canı sevdiğinden dolayı bu duruma bir şey demez. Henüz daha sevgili olmasalar da birbirlerini asla yalnız bırakmaz ve çok iyi anlaşırlar. İlerleyen günlerde belki Melis ve Can’ın ilişkisi gelişebilir.
 

 
Dizide ilk karşımıza çıktığından beri hem karakter özellikleriyle hem de güzelliğiyle birçok izleyicinin beğenisini kazanan Melis karakterini canlandıran oyuncunun adı Senay Dede’dir. 
 
 
 

Senay Dede

2005 senesinin Ağustos 20’sinde dünyaya İstanbul’da gelmiştir. Henüz çok ufakken oyunculuğa başlamıştır. Oyunculuktan başka manken ve modellikte yapmaktadır kendisi. İlk ekran deneyimi 2017 senesinde yer aldığı Ölene Kadar adlı dizi ile olmuştur. Senay Dede’nin menajerliğini Yusuf Güney Gün Menajerlik yapmaktadır.

 

 

Senay Dede hangi yapımlarda yer almıştır

 
• Ölene Kadar(2017),
 
• Bizim İçin Şampiyon(2018),
 
• Şahin Tepesi(2018),
 
Kefaret(2020).

 

 

Senay Dede sosyal medya kullanıyor mu?

Senay Dede instagram ve diğer sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Oyuncu bazen yer aldığı yapımlar ile ilgili paylaşımda bulunsa da çoğu zaman günlük yaşantısından kareleri paylaşmakta. Senay Dede’nin instagram hesabına bakıldığında kendisinin 6 adet gönderisi bulunuyor, 419 takipçi sayısı var. Kullanıcı adı ise “@senayydd” dir.
 


Son Güncelleme: 03.01.2021 20:02
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