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Kefaret dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Kefaret dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

Televizyon ekranlarında yayın hayatına başlayacak Kefaret dizisi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Kefaret dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı.

20 Ekim 2020 Salı 18:15
Kefaret dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Kefaret dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
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Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın başrolünü üstlendiği Kefaret dizisi 25 Film yapımcılığında ekranlara taşınıyor. Mesude Erarslan’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mahinur Ergün’ün senaryosunu kaleme aldığı Kefaret dizisinin çekimleri devam ediyor.

Kefaret dizisinin konusu ne?


Çekimleri İstanbul’da başlayan dizide ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Zeynep’in hayatının bir anda değişmesi anlatılacak.

Kefaret dizisi oyuncu kadrosu

Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda Yeşilçay ve Fırat ikilisine; Yurdaer Okur, Özge Özacar, Mine Kılıç, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Metin Yavuzoğlu ve Ayşegül Cengiz eşlik edecek.




Son Güncelleme: 20.10.2020 18:15
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