Kefaret dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Kefaret dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın başrolünü üstlendiği Kefaret dizisi 25 Film yapımcılığında ekranlara taşınıyor. Mesude Erarslan’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mahinur Ergün’ün senaryosunu kaleme aldığı Kefaret dizisinin çekimleri devam ediyor.
Kefaret dizisinin konusu ne?
Kefaret dizisi oyuncu kadrosu
Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda Yeşilçay ve Fırat ikilisine; Yurdaer Okur, Özge Özacar, Mine Kılıç, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Metin Yavuzoğlu ve Ayşegül Cengiz eşlik edecek.
Son Güncelleme: 20.10.2020 18:15