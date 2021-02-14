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Kefaret dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Kefaret dizisi konusu ve oyuncu kadrosu basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Kefaret dizisi konusu ve oyuncu kadrosu haberinde Şubat 14 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 19:42
Kefaret dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Kefaret dizisi Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 25 Film imzalı yapımın yönetmenliğini Mesude Erarslan üstlenirken, senaryosunu Mahinur Ergün kaleme alıyor. Zülfü Livaneli’nin yayınlamış olduğu dönemde büyük bir ilgi gören Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin bölümleri 130 dakika olarak belirlendi.

Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat’ın rol aldığı Kefaret dizisinin ilk bölümünün Ekim ayı içerisinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Kefaret dizisinin konusu ne?

Ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Zeynep'in hayatı bir anda değişir. Masalsı hayata sahip olan fakat Nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in hikayesi ekranlara taşınıyor. Tanıtımda Sinan Komiser ile Ahmet’in ormanda yaptıkları aramaların sonucunda neler yaşanacağı da araştırılmaya başlandı.

Kefaret dizisi oyuncu kadrosu

Nurgül Yeşilçay – Zeynep

Mert Fırat – Sinan Komiser

Yurdaer Okur – Ahmet

Özge Özacar

Mine Kılıç

Efe Deprem

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:42
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KefaretFox Tv
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