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Kefaret dizisi kadrosuna dahil olan yeni oyuncular kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisine 3 yeni karakter eklendi. 27 Aralık pazar günü yayınlanacak olan yeni bölümde izleyiciler dizinin kadrosuna dahil olan yeni karakterlerle tanışacak.

27 Aralık 2020 Pazar 17:58
Kefaret dizisi kadrosuna dahil olan yeni oyuncular kimdir?
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Pazar akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un bulunduğu Kefaret dizisi reytinglerinin düşmesi sebebiyle kadrosuna oyuncu eklemeye karar verdi. 27 Aralık tarihi itibariyle dizinin kadrosuna eklenen yeni oyuncular seyircinin karşına çıkacak. Seyircinin merak ettiği yeni oyuncuların yer aldığı bölümde Yusuf Atala, Ayşe Tunaboylu, Hakan Yufkacıgil gibi önemli isimler dizide Kadir, Ayşe ve Alp karakterlerine hayat verecekler. 

Kefaret dizisinin kadrosuna katılan yeni oyuncular

Yusuf Atala 

Yusuf Atala 4 Mart 1957 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Basın Yayın bölümünden mezun olan Atala 1993 tarihinden günümüze kadar gelen süreçte oyunculuk ile ilgilenmiştir. Pis Yedili, Araf Zamanı, Yaprak Dökümü, Servet Avcısı gibi dizilerde yer alan Atala birçok başarılı projeye adını yazdırmıştır. Atala Kefaret dizisinde Kadir Kınar karakterini canlandıracak. Taksi şoförü olan Kadir’e Sinan’ın ablası olan Münevver ilgi duymaktadır. 

Ayşe Tunaboylu 

Dizide yer alacak başarılı isimlerden biri olan Ayşe Tunaboylu, 28 Mart 1962 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Tiyatro, sinema ve televizyon sektöründe bulunan Tunaboylu, 1986 yılında tiyatro oyunculuğu ile başlayan oyunculuk hayatına, 1997 yılında televizyon ve sinema sektöründe devam etmiştir. Aliye, Yeni Hayat, Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde yer alan Tunaboylu, Kefaret dizisinde Ayşe Çandır olarak seyircilerin karşısına çıkacak. Tunaboylu’nun hayat vereceği Ayşe Çandır karakteri, Sude’nin bebekliğinden beri bakıcılığını yapan kadındır. 

Hakan Yufkacıgil 

Diziye dahil olan diğer başarılı isimlerden birisi de Hakan Yufkacıgil, 1 Ocak 1982 İstanbul doğumludur. İstanbul Devlet Konservatuarı bölümü mezunu olan Yufkacıgil, birçok dizi, film gibi projede yer almış ve 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali- En iyi erkek oyuncu olarak seçilmiştir. Yer aldığı projeler arasında Ekmek Teknesi, Yasak, Akasya Durağı ve Eve Düşen Yıldırım gibi başarılı diziler bulunmaktadır. Yufkacıgil Kefaret dizisinde Alp Hasanoğlu karakterine hayat verecek. Sabri’nin mali müşaviri olan Alp Hasanoğlu, aynı zamanda Zeynep’e yardım edenlerden biridir. 



Son Güncelleme: 27.12.2020 17:58
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvKefaret Dizisi
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