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Kefaret dizisi kadrosuna dahil olan Metin karakteri kimdir? Gerçek adı ve bilgileri

Fox Tv'nin sevilerek izlenen dizisi Kefaret'e yakın zamanda yeni bir isim daha dahil oldu. Dizi de noy göstermeye başlayan Metin karakterinin kim olduğu izleyici tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Metin karakterine hayat veren oyuncu hakkında merak edilenler...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:42
Kefaret dizisi kadrosuna dahil olan Metin karakteri kimdir? Gerçek adı ve bilgileri
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Pazar akşamları Fox TV’de yayınlanan, oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur, Mert Fırat gibi isimlerin yer aldığı Kefaret dizisinde yıllardır kızını arayan bir anne, kocasının kendisini yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenir ve dünyası başına yıkılır. Bu olayların içinde o anneyi polis Sinan yardım ederek ayakta tutmaya çalışır. Sinan, Zeynep’e aşık olduğu için kızını bulma konusunda ona yardım etmeye söz verir. İkili arasındaki bu sıcaklık gün geçtikçe aşka dönüşmeye başlar.

Sinan, Zeynep’in kızını bulmak için mesleğinden dahi olsa bu işten vazgeçmez. Diğer yandan Zeynep ise Sinan’a aşık olmaya başlar. Bu esnada Zeynep’in eski kocası Sinan ve Zeynep’in birlikteliğini öğrenir ve bu haber karşısında çılgına döner. Bu olaylardan sonra Zeynep aniden vazgeçilmez bir insan olur.

Kefaret dizisine dahil olan Metin kimdir?

Hakan Aydın kamera karşısına ilk defa 2017 senesinde “Sıfır Bir” dizisi ile çıkmıştır. Burada Samet karakterine hayat vermiştir. Bu dizi ile yıldızı parlayan oyuncu dikkatleri üstüne çekti ve oyunculuk alanında ilerlemeye devam etti.

Adanalı olan Hakan Aydın, 2020 senesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Orhan karakterine hayat vermiştir. Oyuncunun şu ana kadar canlandırdığı çoğu karakter kötü olduğu için genelde kötü karakterleri başarılı bir şekilde canlandırıyor.

Hakan Aydın’ın yer aldığı projeler

  • Kefaret (Metin) 2021
  • EDHO (Orhan) – 2020
  • Sokağın Çocukları (Yılmaz) – 2020
  • Osmanlı: İmparatorluğun Yükselişi – 2020
  • I Am You! – 2019
  • Misafir – 2018
  • Sıfır Bir (Samet Hanoğlu) – 2017 / 2020

Hakan Aydın, şuan yer aldığı Kefaret dizisinde bu sezon boyu yer alacak.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:42
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Anahtar Kelimeler:
KefaretFOXTVDiziHakanAydınMetin
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