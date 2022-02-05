Kefaret dizisi kadrosuna dahil olan Metin karakteri kimdir? Gerçek adı ve bilgileri

Pazar akşamları Fox TV’de yayınlanan, oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur, Mert Fırat gibi isimlerin yer aldığı Kefaret dizisinde yıllardır kızını arayan bir anne, kocasının kendisini yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenir ve dünyası başına yıkılır. Bu olayların içinde o anneyi polis Sinan yardım ederek ayakta tutmaya çalışır. Sinan, Zeynep’e aşık olduğu için kızını bulma konusunda ona yardım etmeye söz verir. İkili arasındaki bu sıcaklık gün geçtikçe aşka dönüşmeye başlar.
Sinan, Zeynep’in kızını bulmak için mesleğinden dahi olsa bu işten vazgeçmez. Diğer yandan Zeynep ise Sinan’a aşık olmaya başlar. Bu esnada Zeynep’in eski kocası Sinan ve Zeynep’in birlikteliğini öğrenir ve bu haber karşısında çılgına döner. Bu olaylardan sonra Zeynep aniden vazgeçilmez bir insan olur.
Kefaret dizisine dahil olan Metin kimdir?
Adanalı olan Hakan Aydın, 2020 senesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Orhan karakterine hayat vermiştir. Oyuncunun şu ana kadar canlandırdığı çoğu karakter kötü olduğu için genelde kötü karakterleri başarılı bir şekilde canlandırıyor.
Hakan Aydın’ın yer aldığı projeler
- Kefaret (Metin) 2021
- EDHO (Orhan) – 2020
- Sokağın Çocukları (Yılmaz) – 2020
- Osmanlı: İmparatorluğun Yükselişi – 2020
- I Am You! – 2019
- Misafir – 2018
- Sıfır Bir (Samet Hanoğlu) – 2017 / 2020
Hakan Aydın, şuan yer aldığı Kefaret dizisinde bu sezon boyu yer alacak.