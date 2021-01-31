Kefaret dizisi gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlanma?

Fox TV ekranlarında izleyicilerle Pazar günü buluşacak olan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrollerini oynadığı dizinin nerede çekildiği, dizinin konusu merak edildi. İşte ayrıntılar...
Kefaret dizisi nerede çekiliyor?
Kefaret dizisi gerçek hikaye mi?
Mesude Erarslan'ın yönetmenliğini üstlendiği, 25 Film'in yapımcılığını yaptığı Mahinur Ergün'ün senaryosunu yazdığı dram türündeki televizyon dizisi Kefaret, Zülfü Livaneli'nin yazmış olduğu Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanmıştır.
Oyuncu kadrosu
Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegüş Cengiz, Tolga Güleç oyuncu kadrosunda yer alan isimlerdir.
Son Güncelleme: 31.01.2021 19:55