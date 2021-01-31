Kefaret dizisi gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlanma?

Fox TV ekranlarında izleyicilerle Pazar günü buluşacak olan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrollerini oynadığı dizinin nerede çekildiği, dizinin konusu merak edildi. İşte ayrıntılar...

Kefaret dizisi nerede çekiliyor?

Kefaret dizisi gerçek hikaye mi?

Dizinin fragmanında özellikle göl ve orman mekanlarının görülmesi dikkat çekti. Dizinin çekimlerinin İstanbul'da yapıldığı öğrenildi.Göl ve orman mekanlarının kullnımı için İstanbul'un doğal alanlarında yararlanırken, şehirde geçen çekimler için de Sarıyer ve Nişantaşı gibi lüks yerler çekim ortamı oldu.

Mesude Erarslan'ın yönetmenliğini üstlendiği, 25 Film'in yapımcılığını yaptığı Mahinur Ergün'ün senaryosunu yazdığı dram türündeki televizyon dizisi Kefaret, Zülfü Livaneli'nin yazmış olduğu Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanmıştır.

Oyuncu kadrosu

Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegüş Cengiz, Tolga Güleç oyuncu kadrosunda yer alan isimlerdir.