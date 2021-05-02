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Kefaret dizisi final yapacak mı? Yapımcı şirketten final açıklaması geldi

FOX TV'nin sevilen dizisi Kefaret ile ilgili geçtiğimiz günlerde final yapacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bunun ardından dizinin yapımcı şirketinden final açıklaması geldi. Peki 'Kefaret dizisi final yapacak mı' sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 16:14
Kefaret dizisi final yapacak mı? Yapımcı şirketten final açıklaması geldi
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarılan 'Kefaret' dizisinin final kararı aldığı iddia ediliyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizinin yapım şirketinden konu ile ilgili açıklama yaptı.

Pazar günleri seyircinin karşısına çıkan 'Kefaret' dizisinin 23. Bölümü ile final yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Kefaret dizisinin yapım şirketiyse final iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre "Bugün bazı basın ve yayın organlarında çıkan dizimizin final yaptığı haberleri asılsızdır" sözleri paylaşıldı.

Kefaret dizisinin konusu ne?

Müzik öğretmeni olan Zeynep, 5 sene önce iki çocuğuyla ve doktor eşi Ahmet ile yeni tayinlerinin oldukları kasabadaki bulunan evlerine taşınırken gelecekte mükemmel  şeylerin onu beklediğinden emindi. Doğum gününde bir dilek tuttu ve gelen 5 sene içerisinde her şeyini kaybetti.

Sinan komiser, Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işini kaybetti. Zeynep kaybettiği şeyleri geri almak için son kez şansını denedi. Sinan ile Zeynep birlikte her şeyi teker teker geri alırlar.




Son Güncelleme: 02.05.2021 16:14
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