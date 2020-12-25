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Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?

Kefaret dizisi erken final mi yapıyor? Kefaret dizisinin konusu nedir? Kefaret dizisinin reyting oranları ne durumda? Kefaret dizisinin oyuncuları kimlerdir? Kefaret dizisi erken final mi yapacak? Kefaret dizisi izleyicileri dizinin erken final yapıp yapmayacağını ve reyting durumlarını araştırıyorlar.

25 Aralık 2020 Cuma 12:03
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
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Kefaret Dizisi Final Mi Yapıyor? Reytingleri Ne Durumda?

Fox TV ekranlarında Pazar akşamları izleyicileriyle buluşan Kefaret dizisinin reyting oranları, sıralaması, ve erken final mi yapıyor soruları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

Kefaret Dizisi Erken Finale Mi Gidiyor?

Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan bir dizidir. Kefaret dizisi Fox TV ekranlarında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi birçok yetenekli ve başarılı oyunculardan oluşan kadrosuyla yoluna devem etmektedir. Kefaret dizisinin reyting oranları beklenen oranların üstünde seyrediyor. Kefaret dizisi ilk bölümlerinde 5 ve 6 oranlarındaki Total reyting de Pazar akşamlarının en fazla izlenen dizilerinden birisi olmayı başarmıştır. Kefaret dizisi bu başarılarının devamını getirip getirmeyeceği elbette bilinemez. Ancak dizinin erken final yapma gibi bir durumu söz konusu değildir. Bir dizinin yayın hayatına devam edebilmesi için Total olarak 5 ve 6 oranlarında olması dizinin devam edebilmesi için yeterli bir orandır.

Kefaret Dizisinin Reyting Sonuçları Ne Durumda?

Kefaret dizisi yayınlandığı ilk hafta Total 5 ve 6 reyting oranları alarak reyting listesinde 4. Sırada yer almıştır. Ancak ilk haftanın ardından gelen haftalarda 6 oranına ulaşarak reyting listesinde 3. Sıraya yükselmeyi başarmıştır.  Kefaret dizisi bu başarısından dolayı sezon sonuna kadar devam edebilir bir dizi olmayı başarmıştır. Herhangi büyük ölçüde bir aksaklık yaşanmazsa Kefaret dizisi Fox TV ekranlarında 2021 yılının Mayısıs ayına kadar devam edebilir.

Kefaret Dizisinin 2.Sezonu Olacak Mı, Dizi Devam Edecek Mi?

Kefaret dizisinin reytingleri düşer mi yükselir mi kimse bilemez. Fakat bu reyting oranlarında devam ederse ikinci sezon için şansı vardır. Fox TV dizinin 2.sezonunun olması hakkında karar verecek tek merciidir. Kefaret dizisi eğer yüksek orantılı reytinglerini devam ettirebilirse 2. sezonda da 2021-2022 yıllarında da FOX TV’de devam edecektir.

Kefaret Dizisinin Konusu Ve Hikayesi Nedir?

Kefaret dizisinin konusu Zeynep karakteri 5 yıl önce 2 küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet ile yeni tayinleri çıkan kasabada hayatlarını güzel bir şekilde devam ettirirken sonraki 5 yıl içerisinde her şeylerini kaybederler. Zeynep’in hayatında sadece Sinan komiser adındaki karakter kalır. Zeynep kaybettiği şeyleri geri almak için son bir yol denemeye başlar. Sinan ve Zeynep el ele vererek inatçı bir şekilde her şeylerini teker teker geri alırlar.

Kefareet dizisi şuan için erken final yapacak diziler arasında yer almıyor. Aldığı reyting oranlarına göre Kefaret dizisinin sezon sonuna kadar devam edeceği söylenebilir. Kefaret dizisi 2021 yılında ise alacağı reyting oranlarına bağlı olarak devamlılığını sürdürebilecektir.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 12:03
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KefaretDiziFox TvKefaret Dizisi Final Mi Yapıyor
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