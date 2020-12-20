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Kefaret dizisi Elif (Lavinya Ünlüer) kimdir?

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Kefaret dizisi Elif (Lavinya Ünlüer) kimdir? haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Kefaret dizisi Elif (Lavinya Ünlüer) kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 19:21
Kefaret dizisi Elif (Lavinya Ünlüer) kimdir?
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Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep’in kızı Elif’e Lavinya Ünlüer hayat verecek. Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan Ünlüer, çocuk oyuncular arasında göze çarpan isimler arasında yer alıyor.

Kefaret Elif kimdir?

Elif henüz 3 yaşındayken ağabeyi Can ile benzinlikte ailesinin gelmesini beklerken tuvalete gitmek için arabadan indiğinde kaçırılır. Zeynep ve Ahmet komiser Sinan’ın da yardımlarıyla Elif’i arasa da bulamaz. Elif’i kaçıran kişi ona gerçek kızı gibi davranır ve kimseye yakalanmaz.

Elif’i kaçıran kişi ona hiç kötü davranmamış ve lüks bir yaşam sürdürmüştür. Zeynep intihar etmeye kalkışınca Elif’i kaçıran kişi annesine Elif’in yaşadığını söyler.

Lavinya Ünlüer kimdir?

3 Haziran 2011’de İstanbul’da dünyaya gelen Ünlüer, henüz 3 yaşındayken ‘Reaksiyon’ dizisiyle kameraların karşısına geçmiştir. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mila karakteriyle ilk çıkışını yakalayan Ünlüer, Instagram hesabında 400 bine yakın takipçiye sahiptir.



Son Güncelleme: 20.12.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Lavinya ÜnlüerKefaret Elif
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