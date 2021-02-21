İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 21.02.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 19:21
Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep’in kızı Elif’e Lavinya Ünlüer hayat verecek. Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan Ünlüer, çocuk oyuncular arasında göze çarpan isimler arasında yer alıyor.

Kefaret Elif kimdir?

Elif henüz 3 yaşındayken ağabeyi Can ile benzinlikte ailesinin gelmesini beklerken tuvalete gitmek için arabadan indiğinde kaçırılır. Zeynep ve Ahmet komiser Sinan’ın da yardımlarıyla Elif’i arasa da bulamaz. Elif’i kaçıran kişi ona gerçek kızı gibi davranır ve kimseye yakalanmaz.

Elif’i kaçıran kişi ona hiç kötü davranmamış ve lüks bir yaşam sürdürmüştür. Zeynep intihar etmeye kalkışınca Elif’i kaçıran kişi annesine Elif’in yaşadığını söyler.

Lavinya Ünlüer kimdir?

3 Haziran 2011’de İstanbul’da dünyaya gelen Ünlüer, henüz 3 yaşındayken ‘Reaksiyon’ dizisiyle kameraların karşısına geçmiştir. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mila karakteriyle ilk çıkışını yakalayan Ünlüer, Instagram hesabında 400 bine yakın takipçiye sahiptir.



Son Güncelleme: 21.02.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Lavinya ÜnlüerKefaret Elif
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Zeki karakteri kimdir? Tolga Güleç kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arıza İhtiyar karakterini kim canlandırıyor? Nursel Köse kimdir?
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizi çekim yeri ve mekanları
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmek anlamı, tabiri nedir?
Günlük burç yorumları; 22 Şubat 2021 burç yorumları
Kuaförüm Sensin Hayat ayrıldı mı? Hayat neden yok?
Erken emekli nasıl olunur? 3600 gün emekli olma şartları nelerdir?
Kuruluş Osman 13 Ocak Çarşamba yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ücretsiz izne çıkarılan işçi İşkur işsizlik maaşı alabilir mi, işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Vakıfbank hesabı nasıl kapatılır? Vakıfbank hesap kapatma işlemleri
Gümüş alım satım işlemleri yapan bankalar
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
En Şık Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Fenerbahçe Göztepe Bein Sports 1 HD canlı maç yayını bilgileri - FB Göztepe maçı kaçta başlıyor?
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini Belinay Süvari canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.