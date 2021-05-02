İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 2 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimize göz atarak Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 19:21
Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep’in kızı Elif’e Lavinya Ünlüer hayat verecek. Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan Ünlüer, çocuk oyuncular arasında göze çarpan isimler arasında yer alıyor.

Kefaret Elif kimdir?

Elif henüz 3 yaşındayken ağabeyi Can ile benzinlikte ailesinin gelmesini beklerken tuvalete gitmek için arabadan indiğinde kaçırılır. Zeynep ve Ahmet komiser Sinan’ın da yardımlarıyla Elif’i arasa da bulamaz. Elif’i kaçıran kişi ona gerçek kızı gibi davranır ve kimseye yakalanmaz.

Elif’i kaçıran kişi ona hiç kötü davranmamış ve lüks bir yaşam sürdürmüştür. Zeynep intihar etmeye kalkışınca Elif’i kaçıran kişi annesine Elif’in yaşadığını söyler.

Lavinya Ünlüer kimdir?

3 Haziran 2011’de İstanbul’da dünyaya gelen Ünlüer, henüz 3 yaşındayken ‘Reaksiyon’ dizisiyle kameraların karşısına geçmiştir. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mila karakteriyle ilk çıkışını yakalayan Ünlüer, Instagram hesabında 400 bine yakın takipçiye sahiptir.




Son Güncelleme: 02.05.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Lavinya ÜnlüerKefaret Elif
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Masum Ahem öldü mü?
Masum Ahem öldü mü?
Netflix Stranger Things 4. Sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon olacak mı?
Netflix Stranger Things 4. Sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon olacak mı?
Teşkilat 9. bölüm TRT 1 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle
Teşkilat 9. bölüm TRT 1 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosunda kimler var?
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosunda kimler var?
Tozkoparan İskender 23.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1
Tozkoparan İskender 23.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1

Popüler Haberler

Arıza dizisi Salman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Numan Çakır kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Arzu kimdir? Gerçek adı nedir? Mine Kılıç nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret dizisi Zeki karakterini kim canlandırıyor? Tolga Güleç kimdir?
Arıza dizisi İhtiyar karakteri kimdir? Nursel Köse kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ne? Pınar Ünsal oynadığı diziler
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari nerelidir?
SGK şifre almak için gereken belgeler nelerdir? 2021
Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Aylin Akpınar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hakan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı Oktay Göktürk öldü mü? Tamer Karadağlı Savaşçıdan ayrılacak mı? Üzen veda...
Seksenler dizisine katılan Özlem Tokaslan kimdir? Mikser Melahat karakteri kimdir?
Evde itikaf olur mu, nasıl olur? İtikaf için nasıl niyet edilir?
Gönül Dağı 26. bölüm izle tek parça! Gönül Dağı son bölüm kesintisiz izle
Bugün kimin maçı var? TV 2 Mayıs 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor?
Teşkilat 9. bölüm TRT 1 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.