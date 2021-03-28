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Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemde dikkat çeken Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberini 28.03.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 19:21
Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep’in kızı Elif’e Lavinya Ünlüer hayat verecek. Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan Ünlüer, çocuk oyuncular arasında göze çarpan isimler arasında yer alıyor.

Kefaret Elif kimdir?

Elif henüz 3 yaşındayken ağabeyi Can ile benzinlikte ailesinin gelmesini beklerken tuvalete gitmek için arabadan indiğinde kaçırılır. Zeynep ve Ahmet komiser Sinan’ın da yardımlarıyla Elif’i arasa da bulamaz. Elif’i kaçıran kişi ona gerçek kızı gibi davranır ve kimseye yakalanmaz.

Elif’i kaçıran kişi ona hiç kötü davranmamış ve lüks bir yaşam sürdürmüştür. Zeynep intihar etmeye kalkışınca Elif’i kaçıran kişi annesine Elif’in yaşadığını söyler.

Lavinya Ünlüer kimdir?

3 Haziran 2011’de İstanbul’da dünyaya gelen Ünlüer, henüz 3 yaşındayken ‘Reaksiyon’ dizisiyle kameraların karşısına geçmiştir. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mila karakteriyle ilk çıkışını yakalayan Ünlüer, Instagram hesabında 400 bine yakın takipçiye sahiptir.



Son Güncelleme: 28.03.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Lavinya ÜnlüerKefaret Elif
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