İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Kefaret dizisi Elif karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir?

Okurlarımızın merak ettikleri Kefaret dizisi Elif karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 25 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizde Kefaret dizisi Elif karakterini kim canlandırıyor? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 19:21
Kefaret dizisi Elif karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir?
Takip Et:

Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep’in kızı Elif’e Lavinya Ünlüer hayat verecek. Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan Ünlüer, çocuk oyuncular arasında göze çarpan isimler arasında yer alıyor.

Kefaret Elif kimdir?

Elif henüz 3 yaşındayken ağabeyi Can ile benzinlikte ailesinin gelmesini beklerken tuvalete gitmek için arabadan indiğinde kaçırılır. Zeynep ve Ahmet komiser Sinan’ın da yardımlarıyla Elif’i arasa da bulamaz. Elif’i kaçıran kişi ona gerçek kızı gibi davranır ve kimseye yakalanmaz.

Elif’i kaçıran kişi ona hiç kötü davranmamış ve lüks bir yaşam sürdürmüştür. Zeynep intihar etmeye kalkışınca Elif’i kaçıran kişi annesine Elif’in yaşadığını söyler.

Lavinya Ünlüer kimdir?

3 Haziran 2011’de İstanbul’da dünyaya gelen Ünlüer, henüz 3 yaşındayken ‘Reaksiyon’ dizisiyle kameraların karşısına geçmiştir. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mila karakteriyle ilk çıkışını yakalayan Ünlüer, Instagram hesabında 400 bine yakın takipçiye sahiptir.




Son Güncelleme: 25.04.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Lavinya ÜnlüerKefaret Elif
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı bey ölüyor mu?
Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı bey ölüyor mu?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları
Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?
Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?
Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu
Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu
Yıldız Tilbe programı ne zaman başlayacak? Yıldız Tilbe talk show programına başlıyor!
Yıldız Tilbe programı ne zaman başlayacak? Yıldız Tilbe talk show programına başlıyor!

Popüler Haberler

Arıza dizisinin Seda'sı Eda Şölenci'nin hayat hikayesi!
Teşkilat dizisinde Hulki karakterine Nihat Altınkaya hayat veriyor
Yılmaz Vural neden ağladı?
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kefaret Melis karakterini kim canlandırıyor? Senay Dede kimdir?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı!
Acemi Anneler Murat kimdir? Tolga Akman Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle TRT 1 tek parça
Tiktok video nasıl kaydedilir? Tiktok’ta dudak dublajı
Star TV Seni Çok Bekledim final mi yapacak?
Tam kapanma olacak mı?
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Show Tv Bir Şansım Olsa yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 25 Nisan 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Rüyada bulgur görmek ne anlama gelir? Rüyada bulgur görmek anlamı, tabiri nedir?
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.