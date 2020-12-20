İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz doğum tarihi

Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz doğum tarihi haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 20 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak Kefaret dizisi Cansu kimdir? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 20:13
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz doğum tarihi
Takip Et:

Bahar Ece Yılmaz ilk dizisi deneyimini Kefaret ile yaşamıştır. Kefaret dizisinde başarılı rolüyle dikkatleri üzerine çeken Bahar Ece Yılmaz, Cansu karakterini canlandıracak.

Bahar Ece Yılmaz Kimdir?

Bahar Ece Yılmaz 2010 yılında dünyaya gelmiştir ve 10 yaşındadır. IMC ajansına kayıtlı Bahar Ece Yılmaz 27 kg ve 130 cm boyunda. Ela gözlü ve sarı saçlı olan Bahar Ece Yılmaz, Özdilek, Defacto ve Hp Smart Tank gibi markaların reklamlarında rol alıp çocuk modelliği yapmıştır. Bahar Ece Yılmaz, Kefaret dizisinde ilk kez oyunculuk deneyimini yaşayacak.

Kefaret Dizisi Cansu Kimdir?

Cansu, Arzu'nun kızıdır. Cansu, Mehmet'in babası olduğunu düşünür ve Arzu ile birlikte çalışır ama aslında Arzu'nun evladı değildir. Arzu'nun kardeşi Remzi hapse girdiğinde Zühre, Cansu'yu Arzu'ya emanet etti. Cansu'nun gerçek ailesi bilinmiyor. Zühre, Cansu’yu Zeynep ve Ahmet'in kızı olarak Nil'e gönderip Nil'den para almaya çalışmaktadır.



Son Güncelleme: 20.12.2020 20:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziBahar Ece YılmazCansuFox TvKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz doğum tarihi
Kefaret dizisindeki Zeynep karakteri kimdir?
Çevre Mühendisliği nedir? Çevre mühendisi olmak için gerekli şartlar nelerdir?
Arıza dizisi Seda (Eda Şölenci) kimdir?
O Adam Oldun Mu Exxen başvuru nasıl yapılır? O Adam Oldun Mu yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz doğum tarihi
Arıza dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir, nereli yaşı kaç?
Maria ile Mustafa dizisi Nesrin (İpek Tenolcay) kimdir?
Öğretmen dizisi ne zaman final yapacak? Fox TV Öğretmen final sebebi ne?
Temel İhtiyaç Desteği Kredisi Başvurular Devam Ediyor mu? Nasıl Başvuru Yapılır?
2020 gelir belgesiz, maaş bordrosuz, çalışmayan işsize kefilsiz kredi veren bankalar listesi
İbo Show 3. bölüm konukları kimler? Star TV İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 28 Kasım Cumartesi konukları
Doğum borçlanmasına kredi kullandıran bankalar
Gelinim Mutfakta başvurusu nasıl yapılır? Kanal D Gelinim Mutfakta başvuru şartları ve detayları
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın yer aldığı diziler
Tövbeler Olsun Eda kimdir? Gaye Turgut Evin gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Leyla Feray kimdir? Gevher Hatun karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.