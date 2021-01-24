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Kefaret dizisi Cansu karakteri kimdir? Bahar Ece Yılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 24.01.2021 tarihli Kefaret dizisi Cansu karakteri kimdir? Bahar Ece Yılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 24.01.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

24 Ocak 2021 Pazar 20:13
Kefaret dizisi Cansu karakteri kimdir? Bahar Ece Yılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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Bahar Ece Yılmaz ilk dizisi deneyimini Kefaret ile yaşamıştır. Kefaret dizisinde başarılı rolüyle dikkatleri üzerine çeken Bahar Ece Yılmaz, Cansu karakterini canlandıracak.

Bahar Ece Yılmaz Kimdir?

Bahar Ece Yılmaz 2010 yılında dünyaya gelmiştir ve 10 yaşındadır. IMC ajansına kayıtlı Bahar Ece Yılmaz 27 kg ve 130 cm boyunda. Ela gözlü ve sarı saçlı olan Bahar Ece Yılmaz, Özdilek, Defacto ve Hp Smart Tank gibi markaların reklamlarında rol alıp çocuk modelliği yapmıştır. Bahar Ece Yılmaz, Kefaret dizisinde ilk kez oyunculuk deneyimini yaşayacak.

Kefaret Dizisi Cansu Kimdir?

Cansu, Arzu'nun kızıdır. Cansu, Mehmet'in babası olduğunu düşünür ve Arzu ile birlikte çalışır ama aslında Arzu'nun evladı değildir. Arzu'nun kardeşi Remzi hapse girdiğinde Zühre, Cansu'yu Arzu'ya emanet etti. Cansu'nun gerçek ailesi bilinmiyor. Zühre, Cansu’yu Zeynep ve Ahmet'in kızı olarak Nil'e gönderip Nil'den para almaya çalışmaktadır.



Son Güncelleme: 24.01.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
DiziBahar Ece YılmazCansuFox TvKefaret
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