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Kefaret dizisi Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe hakkında bilgiler

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın yer aldığı Kefaret dizisi ilk bölümüyle yayınlandı. Dizide Ahmet ve Zeynep’in oğlu dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler Kefaret Can kimdir araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 22:19
Kefaret dizisi Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe hakkında bilgiler
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22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni diziş Kefaret beğenileri topladı. Yeni dizi reytinglerde üst sıralara yerleşirken dizinin oyuncuları da dikkatleri çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Can karakteri oldu.

Kefaret Can kimdir?

Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep çocuğu olan Can çiftin ilk çocuklarıdır. Can aynı zamanda Elif’in abisidir. Ancak Elif 3 yaşındayken kaçırıldığı için çok üzülen Can kardeşinden uzak büyümüş ve kendisini bu olaydan sorumlu tutarak psikolojik olarak kendisini yıpratmıştır.

Göktan Oktay Göztepe kimdir?

Dizide Can karakterine hayat veren genç oyuncu 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 14 yaşındaki genç oyuncu 172 boyunda ve 60 kilodur. Oktay Göztepe’nin ilk oyunculuk deneyimi Kefaret dizisiyle birlikte olmuştur.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:19
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Anahtar Kelimeler:
DiziKefaretCan
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