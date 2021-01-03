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Kefaret dizisi Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe doğum tarihi

Kefaret dizisi Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe doğum tarihi haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 03-01-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 19:35
Kefaret dizisi Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe doğum tarihi
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22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni diziş Kefaret beğenileri topladı. Yeni dizi reytinglerde üst sıralara yerleşirken dizinin oyuncuları da dikkatleri çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Can karakteri oldu.

Kefaret Can kimdir?

Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep çocuğu olan Can çiftin ilk çocuklarıdır. Can aynı zamanda Elif’in abisidir. Ancak Elif 3 yaşındayken kaçırıldığı için çok üzülen Can kardeşinden uzak büyümüş ve kendisini bu olaydan sorumlu tutarak psikolojik olarak kendisini yıpratmıştır.

Göktan Oktay Göztepe kimdir?

Dizide Can karakterine hayat veren genç oyuncu 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 14 yaşındaki genç oyuncu 172 boyunda ve 60 kilodur. Oktay Göztepe’nin ilk oyunculuk deneyimi Kefaret dizisiyle birlikte olmuştur.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
CanKefaretDizi
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