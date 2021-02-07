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Kefaret dizisi Can karakterini kim canlandırıyor? Göktan Oktay Göztepe biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Kefaret dizisi Can karakterini kim canlandırıyor? Göktan Oktay Göztepe biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 7 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 19:35
Kefaret dizisi Can karakterini kim canlandırıyor? Göktan Oktay Göztepe biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni diziş Kefaret beğenileri topladı. Yeni dizi reytinglerde üst sıralara yerleşirken dizinin oyuncuları da dikkatleri çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Can karakteri oldu.

Kefaret Can kimdir?

Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep çocuğu olan Can çiftin ilk çocuklarıdır. Can aynı zamanda Elif’in abisidir. Ancak Elif 3 yaşındayken kaçırıldığı için çok üzülen Can kardeşinden uzak büyümüş ve kendisini bu olaydan sorumlu tutarak psikolojik olarak kendisini yıpratmıştır.

Göktan Oktay Göztepe kimdir?

Dizide Can karakterine hayat veren genç oyuncu 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 14 yaşındaki genç oyuncu 172 boyunda ve 60 kilodur. Oktay Göztepe’nin ilk oyunculuk deneyimi Kefaret dizisiyle birlikte olmuştur.

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
CanKefaretDizi
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