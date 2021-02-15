Kefaret dizisi avukat Berna kim? Cemre Melis Çınar kimdir?

Kefaret dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye son olarak avukat Bena rolü ile Cemre Melis Çınar katıldı. Peki Cemre Melis Çınar kimdir? İşte detaylar…

Cemre Melis Çınar kimdir?

Cemre Melis Çınar’ın sevgilisi var mı?

13 Mayısıs 1991 Ankara doğumlu olan Cemre Melis Çınar 30 yaşındadır. Eğitimini Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon alanında tamamlayan Çınar, aynı zamanda dansçıdır. Çınar bu zamana kadar; Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı dizilerde küçük rollerde yer almıştır. En son Kırmızı Oda isimli dizide Alya karakterinin psikolojisi bozuk annesi rolü ile konuk oyuncu olarak bulunmuştur. Çınar bu dizide Alya’nın psikolojisi bozuk rolü ile oldukça başarılı bir oyunculuk sergilemiş ve gündeme oturmuştur.

Cemre Melis Çınar’ın şuanda bilinen bir sevgilisi yok.

Kefaret dizisi avukat Bena karakteri kim?

Diziye Zeynep’in avukatı olarak dahil olacak Bena Dündar, Zeynep’in gerçek kızının Sude değil Cansu olduğunu ortaya çıkaracaktır. Ayrıca Bena, Sinan’a aşık olacak ve ilerleyen bölümlerde Zeynep’in düşmanı olacaktır.