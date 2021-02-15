Kefaret dizisi avukat Berna kim? Cemre Melis Çınar kimdir?

Kefaret dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye son olarak avukat Bena rolü ile Cemre Melis Çınar katıldı. Peki Cemre Melis Çınar kimdir? İşte detaylar…
Cemre Melis Çınar kimdir?
Cemre Melis Çınar’ın sevgilisi var mı?
Cemre Melis Çınar’ın şuanda bilinen bir sevgilisi yok.
Kefaret dizisi avukat Bena karakteri kim?
Diziye Zeynep’in avukatı olarak dahil olacak Bena Dündar, Zeynep’in gerçek kızının Sude değil Cansu olduğunu ortaya çıkaracaktır. Ayrıca Bena, Sinan’a aşık olacak ve ilerleyen bölümlerde Zeynep’in düşmanı olacaktır.
Son Güncelleme: 15.02.2021 01:03