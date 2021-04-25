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Kefaret dizisi 23. bölüm izle! Kefaret yeni bölüm tek parça izle

FOX Tv'nin sevilen dizilerinden birisi olan Kefaret'in yeni bölümü merak ediliyor. Dizi severler, Kefaret 23. bölüm izle - Kefaret yeni bölüm tek parça izle başlıklarını araştırıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 21:05
Kefaret dizisi 23. bölüm izle! Kefaret yeni bölüm tek parça izle
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisi 23. Bölümü ile merak ediliyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın olduğu Kefaret dizisi 23. Bölümde neler yaşanacağı ile merak edilmeye devam ediyor.

Pazar akşamlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Kefaret dizisi yeni bölümünde Arzu’nun para kazanmak için yeni yollar araması ile geçecek. Meltem ve Alp beklenmedik bir iş birliği yaparak yeni hayatlarına başlayacaklar. Diziyi televizyonda takip edemeyenler https://www.fox.com.tr/Kefaret/bolumler adresi üzerinden dizinin tüm bölümlerine ulaşabilirler.

Kefaret 23. Bölümde neler yaşanacak?

Kadir Münevver’in evini almak için girişimlerine devam ederken kim olduğu bilinmeyen motosikletli birisi ev sahibine hayatı zehir eder. Arzu ise para kazanmak için yeni yollar aramaya başlar. Sude’nin hayatta kalan tek akrabası ise diziye dahil olarak ortalığı karıştırır.

Kefaret dizisi konusu nedir?

Müzik öğretmenliği yapan Zeynep 5 yıl önce çocuğu ve eşi Ahmet ile yeni tayinleri çıkan küçük kasabada güzel bir güne uyanacağına emindir. Doğum gününde bir dilek dileyen Zeynep’in hayatı beş yılda mahvolur.  




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:05
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Fox TvKefaretDizi23. BölümTek ParçaIzle
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