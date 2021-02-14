İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Kefaret dizi oyuncusu Zühre kimdir? Nazlı Kar hakkında bilgiler

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Kefaret dizi oyuncusu Zühre kimdir? Nazlı Kar hakkında bilgiler haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 14.02.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

14 Şubat 2021 Pazar 20:15
Kefaret dizi oyuncusu Zühre kimdir? Nazlı Kar hakkında bilgiler
Takip Et:

Kefaret Zühre Kim?

 Zühre karakteri, Arzu’nun abisi Remzi’nin sevdiği kadındır. Falcılık yaparak hayatını devam ettiren Zühre, Nil’e oyun oynayarak kayıp olan Elif’i bulduğunu söyleyecek ve ondan para alacaktır. Nil’in Sinan’a duyduğu aşkın farkında olan Zühre, bu aşkı kullanarak Elif’i bulacağını söyleyip Nil’i kandıracaktır. Zaten daha önce de Nil’den birçok kez para koparan Zühre, bu sefer de Elif’i bulma yalanı ile Nil’den para koparacaktır.

 Geçmişte Remzi’den çok korkan Zühre, artık parayı bulduğu için Remzi’den eskisi kadar korkmamaktadır. Büyük bir oyun peşinde olan Zühre, geçmişte Cansu’yu kaçırıp Arzu’ya emanet etmiş, bu nedenle de Meltem’den para almıştır.

 Zühre bahsi geçen Arzu’nun yengesidir. Arzu ile birlikte yapacakları planın ardından Nil’i dolandıracaktır. Ancak, Arzu’nun abisi olan ve hapiste yatan Remzi hapisten çıktığında, Arzu ve Zühre’nin başına bela olacaktır.

Nazlı Kar Kim?

 29.12.1984 yılında Afyon’da doğan Nazlı Kar, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tamamlamıştır. Asiye Kocaman Ajans’ın oyuncusu olan Nazlı Kar’ın tanınması, Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Şule karakteri ile olmuştur. Şuan 37 yaşında olan Nazlı Kar daha önce de Mutluluk Zamanı ve Fi gibi dizilerde karşımıza çıkmıştır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nazlı KarZühreKefaretTVFox
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı gerçek ismi ve hakkında merak edilenler
Hercai Azra Kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Maraşlı Oğuz kimdir? Mert Ateş kimdir?
40 Programının sunucu kimdir? Jülide Ateş hakkında merak edilenler
Maraşlı dizisi Celal’in düşmanları kim? Celal'in eski hayatı
Masumlar Apartmanı’nın İncisi nerede?
Bedelli askerlik yerleri ve celpleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sefirin Kızı final mi oluyor? Nare neden yok?
Ex Aşkım dizisi oyuncu kadrosu ve konusu!
Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi?
WhatsApp Grup mesajları hakkındaki iddialara sondakika açıklaması
Netflix 2021 yeni filmleri neler?
Seksenler yorgancı Sami kimdir? Gerçek adı nedir? Sami Çelik hakkında bilgiler
Kredi Kullanırken Kira Geliri Kazanç Olarak Gösterilir mi?
Eybis: TCDD Elektronik Yolcu Bilet Satış ve Rezervasyon Sistemi - TCDD online bilet alma sistemi
Hercai dizisindeki Dilşah karakteri Kimdir? Deniz Uğur dizideki rolü ve hayatı
Snowpiercer dizisi 2 sezon ne zaman başlayacak?
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yer aldığı dizi ve film yapımları
Bim'de satılan Dijitsu marka buzdolabı ve derin dondurucu nasıl, alınır mı?
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz doğum tarihi
Olgun Şimşek Ramo dizisinden neden ayrıldı? Cihangir'e ne oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.