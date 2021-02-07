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Kefaret dizi oyuncusu Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz hakkında bilgiler

Okurlarımız tarafından merak edilen Kefaret dizi oyuncusu Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz hakkında bilgiler hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Kefaret dizi oyuncusu Remzi kimdir? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 7 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 20:05
Kefaret dizi oyuncusu Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz hakkında bilgiler
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Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!



Son Güncelleme: 07.02.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa UzunyılmazFox TvDiziKefaret
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