İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 10-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 20:13
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Takip Et:

Bahar Ece Yılmaz ilk dizisi deneyimini Kefaret ile yaşamıştır. Kefaret dizisinde başarılı rolüyle dikkatleri üzerine çeken Bahar Ece Yılmaz, Cansu karakterini canlandıracak.

Bahar Ece Yılmaz Kimdir?

Bahar Ece Yılmaz 2010 yılında dünyaya gelmiştir ve 10 yaşındadır. IMC ajansına kayıtlı Bahar Ece Yılmaz 27 kg ve 130 cm boyunda. Ela gözlü ve sarı saçlı olan Bahar Ece Yılmaz, Özdilek, Defacto ve Hp Smart Tank gibi markaların reklamlarında rol alıp çocuk modelliği yapmıştır. Bahar Ece Yılmaz, Kefaret dizisinde ilk kez oyunculuk deneyimini yaşayacak.

Kefaret Dizisi Cansu Kimdir?

Cansu, Arzu'nun kızıdır. Cansu, Mehmet'in babası olduğunu düşünür ve Arzu ile birlikte çalışır ama aslında Arzu'nun evladı değildir. Arzu'nun kardeşi Remzi hapse girdiğinde Zühre, Cansu'yu Arzu'ya emanet etti. Cansu'nun gerçek ailesi bilinmiyor. Zühre, Cansu’yu Zeynep ve Ahmet'in kızı olarak Nil'e gönderip Nil'den para almaya çalışmaktadır.



Son Güncelleme: 10.01.2021 20:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziBahar Ece YılmazCansuFox TvKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu

Popüler Haberler

Zamlı rakı fiyatları ne kadar oldu? 35lik, 50lik, 70lik, 100lük, 150lik yeni rakı fiyatları ne kadar?
Malulen emeklilik nedir, başvuru nasıl yapılır?
Bugün kimin maçı var 10 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
İstenmeyen SMS'ler ( reklam ve spam ) nasıl iptal ediliyor? E-devlet istenmeyen SMS iptal etme
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu son tarih ne zaman bitiyor?
Arıza yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı ne? Nazlı Kar oynadığı diziler
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer'in hayatı!
2021 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
eFootball PES 2020 sistem gereksinimleri ve oyun hakkında bilgiler
La Casa De Papel 5. sezonda neler olacak? Ekibe yeni katılacak isimler kimler olacak? Berlin ölecek mi?
Askerlik terhis belgesi seyahat izin belgesi sayılacak!
Mercedes A-Sedan Türkiye satış fiyatları ve özellikleri belli oldu!
Kefaret dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisi Can karakteri kimdir? Göktan Oktay Göztepe kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Maria ile Mustafa dizisi Nesrin karakterini kim canlandırıyor? İpek Tenolcay kimdir?
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.