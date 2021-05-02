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Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 2 Mayıs 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 19:30
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
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Fox TV’nin yeni sezona damga vuran dizisi Kefaret yeni bölüm 24.bölüm izle 2 Mayıs 2021 Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor. Canlı yayın Kefaret izle yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı dizinin son bölümü çok beğenilmişti.

Kefaret 24.bölüm 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 20:00’de Fox TV’de ekranlara gelecek.

Kefaret 24.bölüm tek parça, HD izlemek için tıklayınız.

Kefaret 24.bölüm özeti

Kadir, Münevver’in evini geri almak isterken bir anda ortaya çıkan motosikletli kişi evin yeni sahiplerine karşı adeta savaş açar. Arzu ise para kazanmak için denemediği şey kalmamış gibi yine arayışlardadır. Meltem, Alp ile birlikte yeni bir anlaşma yapar ve yeni hayatına başlamak ister. Bunların yanı sıra kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Sude’nin hayatı onun tek akrabası olduğunu iddia eden kişinin ortaya çıkmasıyla çok farklı bir noktaya gider.

Kefaret son bölüm özet

Sinan ve Emre Zeynep ve Münevver’i bulmak için harekete geçti. Hapse giren tefecinin kızı Nisa rehinelerinin hayatına karşılık fidye istedi. Sinan ve Emre ise Zeynep’in kendilerine bıraktığı izleri takip ederek yerlerini bulmaya çok yaklaştı. Emre ve Sinan’ın geldiğini öğrenen Nisa, fidyeyi Kadir’den alıp kızları da alarak kaçtı. Sinan baskın yapıldığının öğrenilmesinin ardından son çare olarak evini satmıştı. Evinden olan Münevver Sinan’a kızdı.

Kefaret dizi konusu ne?

Müzik öğretmeni olan Zeynep, beş yıl önce iki çocuğu ve doktor eşi Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabaya taşınır. Ancak Ahmet eşini ve çocuklarını terk etti. Hayatı tepe taklak olan Zeynep zaman içinde kendisini ve çocuklarını toparladı. Bu sırada Zeynep’in karşısına Sinan komiser çıkar. Sinan Komiser Zeynep’i terk etmediği gibi ona beslediği aşk nedeniyle işini de kaybetti. Sinan ve Zeynep bir arada kalarak başlarına gelen tüm engellerle mücadeleye başlar ve kaybettiği her şeyi geri alırlar.

Kefaret oyuncu kadrosu

Kefaret’in başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur, Mert Fırat’ın yer aldığı dizide bu üçlüye Özge Özacar, Ege Kökenli, Efe Deprem, Mine Kılıç, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Defne Günay gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Kefaret 24.bölüm full izle ne zaman, saat kaçta?

Kefaret 24.bölüm 2 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizi her hafta Pazar günleri yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kefaret nerede çekiliyor?

Kefaret dizisinin çekimleri İstanbul’un Sarıyer semtinde çekiliyor. Bazı bölümlerde farklı semtler kullanılsa da dizinin çekimleri genel olarak Sarıyer ve Nişantaşı’nda gerçekleştiriliyor.

 





Son Güncelleme: 02.05.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvKefaret
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