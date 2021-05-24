Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 27.bölüm tek parça izle!

Fox TV’nin yeni sezona damga vuran dizisi Kefaret yeni bölüm 27.bölüm izle 23 Mayıs 2021 Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor. Canlı yayın Kefaret izle yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı dizinin son bölümü çok beğenilmişti.

Kefaret 27.bölüm 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 20:00’de Fox TV’de ekranlara gelecek.

Kefaret 27.bölüm özeti

Sude’nin velayeti mahkeme tarafından Selena’ya verir. Aile ise Sude’yi kaybetmenin şokunu yaşamaktadır. Ahmet Arzu’yu bebeklerini doğurma konusunda ikna etmek ister. Meltem Alp’in ilgisini kazanmak için birlikte tatile gitme planı yapar. Münevver evlilik hayatına uyum sağlamaya çok zorlanır.

Arzu’nun kızını görmek için aldığı büyük risk ise onu zorlayacaktır. Zeynep Sude’yi kaybetmemek adına zorlu bir hukuki sürece girecektir. Münevver ve Kadir evliliklerindeki sorunu çözmek için terapiste gider.

Kefaret son bölüm özet

Arzu kızını görmek için çok büyük bir risk alır. Zeynep, Sude’yi kaybetmemek adına çok zor bir hukuki sürece girer. Münevver ve Kadir ise evliliklerindeki sorunu çözmek için terapiste gider. Meltem güzel ve parıltılı bir hayata doğru yol almaktadır.

Zeynep ve Sinan balayında romantik anlar yaşar. Arzu Ahmet’in evinde kendisine getirilen sınırlardan dışarı çıkarak Elif’i görmek içim çok büyük bir risk alır. Alp Meltem’i ailesiyle tanıştırmak adına ısrar edecektir.

Kefaret 27.bölüm tek parça, HD izlemek için tıklayınız

Kefaret dizi konusu ne?

Müzik öğretmeni olan Zeynep, beş yıl önce iki çocuğu ve doktor eşi Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabaya taşınır. Ancak Ahmet eşini ve çocuklarını terk etti. Hayatı tepe taklak olan Zeynep zaman içinde kendisini ve çocuklarını toparladı. Bu sırada Zeynep’in karşısına Sinan komiser çıkar. Sinan Komiser Zeynep’i terk etmediği gibi ona beslediği aşk nedeniyle işini de kaybetti. Sinan ve Zeynep bir arada kalarak başlarına gelen tüm engellerle mücadeleye başlar ve kaybettiği her şeyi geri alırlar.

Kefaret oyuncu kadrosu

Kefaret’in başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur, Mert Fırat’ın yer aldığı dizide bu üçlüye Özge Özacar, Ege Kökenli, Efe Deprem, Mine Kılıç, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Defne Günay gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Kefaret 27.bölüm full izle ne zaman, saat kaçta?

Kefaret 27.bölüm 23 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizi her hafta Pazar günleri yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kefaret nerede çekiliyor?

Kefaret dizisinin çekimleri İstanbul’un Sarıyer semtinde çekiliyor. Bazı bölümlerde farklı semtler kullanılsa da dizinin çekimleri genel olarak Sarıyer ve Nişantaşı’nda gerçekleştiriliyor.