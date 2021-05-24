İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 27.bölüm tek parça izle!

Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 27.bölüm tek parça izle! haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 24 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizde Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 27.bölüm tek parça izle! ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:30
Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 27.bölüm tek parça izle!
Takip Et:

Fox TV’nin yeni sezona damga vuran dizisi Kefaret yeni bölüm 27.bölüm izle 23 Mayıs 2021 Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor. Canlı yayın Kefaret izle yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı dizinin son bölümü çok beğenilmişti.

Kefaret 27.bölüm 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 20:00’de Fox TV’de ekranlara gelecek.

Kefaret 27.bölüm özeti

Sude’nin velayeti mahkeme tarafından Selena’ya verir. Aile ise Sude’yi kaybetmenin şokunu yaşamaktadır. Ahmet Arzu’yu bebeklerini doğurma konusunda ikna etmek ister. Meltem Alp’in ilgisini kazanmak için birlikte tatile gitme planı yapar. Münevver evlilik hayatına uyum sağlamaya çok zorlanır.

Arzu’nun kızını görmek için aldığı büyük risk ise onu zorlayacaktır. Zeynep Sude’yi kaybetmemek adına zorlu bir hukuki sürece girecektir. Münevver ve Kadir evliliklerindeki sorunu çözmek için terapiste gider.

Kefaret son bölüm özet

Arzu kızını görmek için çok büyük bir risk alır. Zeynep, Sude’yi kaybetmemek adına çok zor bir hukuki sürece girer. Münevver ve Kadir ise evliliklerindeki sorunu çözmek için terapiste gider. Meltem güzel ve parıltılı bir hayata doğru yol almaktadır.

Zeynep ve Sinan balayında romantik anlar yaşar. Arzu Ahmet’in evinde kendisine getirilen sınırlardan dışarı çıkarak Elif’i görmek içim çok büyük bir risk alır. Alp Meltem’i ailesiyle tanıştırmak adına ısrar edecektir.

Kefaret 27.bölüm tek parça, HD izlemek için tıklayınız

Kefaret dizi konusu ne?

Müzik öğretmeni olan Zeynep, beş yıl önce iki çocuğu ve doktor eşi Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabaya taşınır. Ancak Ahmet eşini ve çocuklarını terk etti. Hayatı tepe taklak olan Zeynep zaman içinde kendisini ve çocuklarını toparladı. Bu sırada Zeynep’in karşısına Sinan komiser çıkar. Sinan Komiser Zeynep’i terk etmediği gibi ona beslediği aşk nedeniyle işini de kaybetti. Sinan ve Zeynep bir arada kalarak başlarına gelen tüm engellerle mücadeleye başlar ve kaybettiği her şeyi geri alırlar.

Kefaret oyuncu kadrosu

Kefaret’in başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur, Mert Fırat’ın yer aldığı dizide bu üçlüye Özge Özacar, Ege Kökenli, Efe Deprem, Mine Kılıç, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Defne Günay gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Kefaret 27.bölüm full izle ne zaman, saat kaçta?

Kefaret 27.bölüm 23 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizi her hafta Pazar günleri yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kefaret nerede çekiliyor?

Kefaret dizisinin çekimleri İstanbul’un Sarıyer semtinde çekiliyor. Bazı bölümlerde farklı semtler kullanılsa da dizinin çekimleri genel olarak Sarıyer ve Nişantaşı’nda gerçekleştiriliyor.



Son Güncelleme: 24.05.2021 16:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
A101 marketler 27 Mayıs 2021 ürün kataloğunda neler var? A101 27 Mayıs broşürü
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
TRT Spor canlı yayın akışı 22 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Payitaht Abdülhamid 153. bölüm fragmanı izle - Payitaht Abdülhamid 28 Mayıs 2021 Cuma özeti
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
On numara 24 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
30.000 tl ye alınabilecek arabalar ve markaları 2021
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Maraşlı 19. bölüm ATV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.