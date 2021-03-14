İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Kefaret Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Kefaret Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Kefaret Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mart 14 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 19:35
Kefaret Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni diziş Kefaret beğenileri topladı. Yeni dizi reytinglerde üst sıralara yerleşirken dizinin oyuncuları da dikkatleri çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Can karakteri oldu.

Kefaret Can kimdir?

Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep çocuğu olan Can çiftin ilk çocuklarıdır. Can aynı zamanda Elif’in abisidir. Ancak Elif 3 yaşındayken kaçırıldığı için çok üzülen Can kardeşinden uzak büyümüş ve kendisini bu olaydan sorumlu tutarak psikolojik olarak kendisini yıpratmıştır.

Göktan Oktay Göztepe kimdir?

Dizide Can karakterine hayat veren genç oyuncu 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 14 yaşındaki genç oyuncu 172 boyunda ve 60 kilodur. Oktay Göztepe’nin ilk oyunculuk deneyimi Kefaret dizisiyle birlikte olmuştur.

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CanKefaretDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçek Aşk dizi konusu ve oyuncuları
Gerçek Aşk dizi konusu ve oyuncuları
Netflix Gerçek Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimler? The One nasıl bir dizi?
Netflix Gerçek Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimler? The One nasıl bir dizi?
Netflix The One yeni sezon olacak mı ? Gerçek Aşk dizisi yeni sezonu gelecek mi?
Netflix The One yeni sezon olacak mı ? Gerçek Aşk dizisi yeni sezonu gelecek mi?
Kurtuluş Ayini film konusu ve oyuncuları
Kurtuluş Ayini film konusu ve oyuncuları
Savaşçı ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yayın günü belli oldu
Savaşçı ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yayın günü belli oldu
Ailenin Yeni Üyesi sunucusu Reşat Strik müslüman mı, dini ne, eşi Sabina Pitic kimdir? TRT Belgesel Ailenin Yeni Üyesi sunucusu hakkında bilgiler
Ailenin Yeni Üyesi sunucusu Reşat Strik müslüman mı, dini ne, eşi Sabina Pitic kimdir? TRT Belgesel Ailenin Yeni Üyesi sunucusu hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Savaşçı dizisindeki Çiğdem Teğmen karakteri kimdir? Gaye Turgut Evin nereli, yaşı kaç?
Kefaret Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar yer aldığı dizi ve film yapımları
Kefaret Meltem kimdir? Özgecan Özacar biyografisi
14 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Mart 2021 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Kefaret dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman?
Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri Kimdir? Şekip Taşpınar dizideki rolü ve hayatı
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek’in yer aldığı diziler
Arıza dizisi Emine karakterini kim canlandırıyor? Pınar Çağlar Gençtürk kimdir?
Trendyol ile nasıl para kazanılır? Trendyol alışveriş liste linki ile para kazanma
Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - Bjk maçı muhtemel 11'ler
RBC nedir? Kan tahlili RBC değeri kaç olmalıdır?
Acemi Anneler 105. Bölüm 12 Mart Cuma son bölüm izle
Akrep Fikret öldü mü? Bekir Aksoy Akrep dizisinden ayrılıyor mu?
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan yaşı ve oynadığı diziler
Emanet izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Emanet dizisi reytingleri
Fenerbahçe Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - FB GB Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta karakterini kim canlandırıyor? Seda Türkmen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı diziler
Canlı izle Fenerbahçe – Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB GB maçı Selçuk Sports Netspor izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.