İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması:...

Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat’ın yer aldığı diziler

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat’ın yer aldığı diziler haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 18.11.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:15
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat’ın yer aldığı diziler
Takip Et:

FOX TV’nin yeni başlayacak olan dizisi Kefaret’in kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın olacağını açıklayan dizi ekibi, diziye yeni oyuncular eklendikçe izleyici ile paylaşıyor. Öte yandan Mert Fırat’ın başrolde olacağı karakter de açıklandı.

Kefaret dizisi Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı?


Kefaret dizisinde Başkomiser Sinan karakterine hayat verecek isim Mert Fırat olarak açıklandı. Mert Fırat 1981 Ankara doğumludur. Oğlak burcu olan yakışıklı oyuncu, ilk olarak tiyatro ile oyunculuğa adım atmıştır. Bu konuda Ankara’da eğitimler alan Fırat, yükseköğrenimini İsveç’te Radyo ve Televizyon alanında tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyerine Bizim Evin Halleri dizisi ile başlayan Mert Fırat, sonrasında birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler adlı dizi ile izleyici karşısına çıkan Mert Fırat, yeni sezonda Kefaret dizisi ile izleyiciyle buluşacak.



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KefaretBaşkomiser SinanMert Fırat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini kim canlandırıyor? Bahtiyar Engin kimdir?
Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterine Erkan Avcı hayat veriyor
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Tarık Emir Tekin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Asya karakterini kim canlandırıyor? Cansu Dere kimdir?
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Benim Adım Melek dizisi Aslı karakteri kimdir? Sinem Karel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat’ın yer aldığı diziler
TRT 1 Uydudan nasıl şifresiz izlenir? TRT 1 Biss Key ayarları
Sahte rakı nasıl anlaşılır? Rakı alırken dikkat edilmesi gerekenler
İşçilerin temel hakları nelerdir? Kanunda işçi haklarını savunan maddeler
65 Yaş üstü emekli maaşları bankaya gitmeden nasıl alacak?
Damat Bayıldı sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir? Programın kuralları nelerdir? Onur Büyüktopçu programı ne zaman başlayacak?
Sınavlardan önce ve sınavda zihin açıklığı için okunması gereken dualar!
ING Bank Müşteri Hizmetleri müşteri temsilcisine hızlı ulaşım 0850 222 0 600
Bir Annenin Günahı İbrahim kimdir? Pamir Pekin hakkında bilgiler
Bim'de satılacak Arnica Cyclone elektrikli süpürge nasıl, alınır mı?
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kim kimdir? Kanal D Bir Annenin Günahı dizi konusu ve oyuncuları
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu
Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Kanal D Bir Annenin Günahı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.