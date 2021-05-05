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Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat kimdir, nereli yaşı kaç?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat kimdir, nereli yaşı kaç? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 5 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:15
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat kimdir, nereli yaşı kaç?
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FOX TV’nin yeni başlayacak olan dizisi Kefaret’in kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın olacağını açıklayan dizi ekibi, diziye yeni oyuncular eklendikçe izleyici ile paylaşıyor. Öte yandan Mert Fırat’ın başrolde olacağı karakter de açıklandı.

Kefaret dizisi Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı?

Kefaret dizisinde Başkomiser Sinan karakterine hayat verecek isim Mert Fırat olarak açıklandı. Mert Fırat 1981 Ankara doğumludur. Oğlak burcu olan yakışıklı oyuncu, ilk olarak tiyatro ile oyunculuğa adım atmıştır. Bu konuda Ankara’da eğitimler alan Fırat, yükseköğrenimini İsveç’te Radyo ve Televizyon alanında tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyerine Bizim Evin Halleri dizisi ile başlayan Mert Fırat, sonrasında birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler adlı dizi ile izleyici karşısına çıkan Mert Fırat, yeni sezonda Kefaret dizisi ile izleyiciyle buluşacak.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
KefaretBaşkomiser SinanMert Fırat
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