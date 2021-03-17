Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

FOX TV’nin yeni başlayacak olan dizisi Kefaret’in kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın olacağını açıklayan dizi ekibi, diziye yeni oyuncular eklendikçe izleyici ile paylaşıyor. Öte yandan Mert Fırat’ın başrolde olacağı karakter de açıklandı.
Kefaret dizisi Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı?
Oyunculuk kariyerine Bizim Evin Halleri dizisi ile başlayan Mert Fırat, sonrasında birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler adlı dizi ile izleyici karşısına çıkan Mert Fırat, yeni sezonda Kefaret dizisi ile izleyiciyle buluşacak.
Son Güncelleme: 17.03.2021 19:15