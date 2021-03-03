İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı ne? Mert Fırat oynadığı diziler

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı ne? Mert Fırat oynadığı diziler hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 3 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz aratak Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı ne? Mert Fırat oynadığı diziler hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

03 Mart 2021 Çarşamba 19:15
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı ne? Mert Fırat oynadığı diziler
Takip Et:

FOX TV’nin yeni başlayacak olan dizisi Kefaret’in kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın olacağını açıklayan dizi ekibi, diziye yeni oyuncular eklendikçe izleyici ile paylaşıyor. Öte yandan Mert Fırat’ın başrolde olacağı karakter de açıklandı.

Kefaret dizisi Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı?

Kefaret dizisinde Başkomiser Sinan karakterine hayat verecek isim Mert Fırat olarak açıklandı. Mert Fırat 1981 Ankara doğumludur. Oğlak burcu olan yakışıklı oyuncu, ilk olarak tiyatro ile oyunculuğa adım atmıştır. Bu konuda Ankara’da eğitimler alan Fırat, yükseköğrenimini İsveç’te Radyo ve Televizyon alanında tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyerine Bizim Evin Halleri dizisi ile başlayan Mert Fırat, sonrasında birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler adlı dizi ile izleyici karşısına çıkan Mert Fırat, yeni sezonda Kefaret dizisi ile izleyiciyle buluşacak.



Son Güncelleme: 03.03.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KefaretBaşkomiser SinanMert Fırat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?
Survivor Steven Salam kim? Neden Survivor'a katıldı?
Survivor Steven Salam kim? Neden Survivor'a katıldı?

Popüler Haberler

Sadakatsiz Derin kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melis Sezen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Benim Adım Melek dizisi Aslı’yı kim canlandırıyor? Sinem Karel'in biyografisi
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı ne? Mert Fırat oynadığı diziler
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Faturaya ek telefon ne zaman alabilirim? Tarifeye ek telefon şartları
Rüyada böcek öldürme görmek ne demek, böcek öldürme görmek ne anlama gelir?
PTT kart üzerindeki müşteri numarası nerede yazar?
Trendyol mağaza açma ve satış komisyon oranları 2021
Emanet izlendi mi? Dizi tutar mı? Emanet dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ne? Eda Akalın oynadığı diziler
TNT Kargo cumartesi günü açık mı? Saat kaça kadar açık ve saat kaçta kapanıyor?
İBB Aile destek paketi nedir başvuru nasıl yapılır? İBB Aile Destek yardımı ne kadardır ve kimler başvuru yapabilir?
İstanbul'da Esenler otogarında neler oldu? Yapılan operasyonun sebebi ne? Otogarda neler yakalandı?
Mehtap Özkan Halk tv gece bülteninde neden yok? Kanaldan ayrıldı mı? Hangi kanala geçti?
Öğretmen dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Ezgi Gör hakkında bilgiler
Şok Market market indirimli Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı?
İstanbul'da kafeteryalar açılacak mı? Açılış tarihi ne zaman?
Seksenler dizisi Mikser Melahat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özlem Tokaslan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada amca görmek ne demektir? Rüyada amca görmek anlamı, tabiri nedir?
İstanbul'da yeni kısıtlama kuralları neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.