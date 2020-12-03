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Kefaret Arzu kimdir? Mine Kılıç kimdir?

Yeni sezonun iddialı dizilerinden olduğunu kısa sürede kanıtlayan Kefaret araştırılmaya devam ediliyor. Gerek konusu gerekse oyuncuları ile merak edilen Kefaret dizisinde son günlerde Arzu karakterine hayat veren Mine Kılıç araştırılıyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:30
Kefaret Arzu kimdir? Mine Kılıç kimdir?
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Ekranların yeni dizisi Kefaret gerek konusu gerekse oyuncuları ile merak edilmeye devam ediyor. Yayınlanmaya başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen ciddi bir hayran kitlesi kazanan Kefaret dizisinde Arzu karakterine hayat veren Mine Kılıç merak ediliyor.

Kefaret dizisi Arzu kimdir?

Remzi’nin kız kardeşi olan Arzu, Elif ile büyümüştür. Daha çocuk yaştayken annesinin başka bir adama kaçması üzerine annesiz kalan Arzu babasının da sürekli hapse girmesi nedeni ile yalnız büyümüştür. Babası ile arasında ki bağı koparmamak için hapse girdiğinde sürekli mektup yazan Arzu ailesi nedeni ile yüzü hiç gülmeyen bir kızdır.

Mine Kılıç kimdir?

1 Ocak 1986 yılında Mersin’de dünyaya gelen Mine Kılıç 1.70 boyunda ve 56 kilogramdır. Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfında kamera önü eğitimi alan Kılıç 2007 yılından beri aktif olarak oyunculuk yapmaktadır.

Mine Kılıç görev aldığı diziler

2020 – Kefaret (Arzu)

2018 – Yaşamayanlar (Elif)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat

2012 – Beni Böyle Sev

2007 – Oyun Bitti

Mine Kılıç sosyal medya hesabı

Sosyal medyada aktif olan başarılı oyuncunun hesabında toplamda 73 gönderisi bulunmaktadır. 69 binden fazla takipçisi olan Mine Kılıç yaptığı paylaşımlar ile büyük beğeni toplamaktadır.



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:30
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